立委陳柏惟提供口罩流通平台 今強調「謠言一定告」

實名制口罩第二天，還是有人買不到口罩。綽號「3Q」的立委陳柏惟不但響應口罩禮讓運動，比出OK的手勢說「3Q！你先用！」也將服務處設為口罩流通平台，轉介提供給選區內民眾憑身分證免費索取。立委陳柏惟今天被問及最近有關防疫等謠言回應，言論自由不包括造謠抹黑，現在要穩定民心，不要再造謠抺黑了；謠言要防微杜漸，若是針對他的，「我一定告」。

口罩購買實名昨天上路，持健保卡依身分證字號末一碼單雙數到由健保藥局購買，7天內購買2片，今天第二天，輪到身分證字號末一碼為單數的人領取，還是很多民眾太晚去，買不到口罩。

陳柏惟昨天在臉書粉絲團貼文，最近有很多善心人士，將口罩送到位於台中市烏日區的服務處，想給真正需要的人，服務處將作為物資轉繼站，供愛心民眾捐贈，也提供戶籍在台中市第2選區包括烏日、大肚、龍井、霧峰與沙鹿區，有需要的民眾憑身分證索取。

陳柏惟今天近日對網路有謠言指出「口罩都到立委手中，不用到特約藥局，有認識民進黨官員的，直接跟他們拿應該拿得到」等傳聞表示，言論自由不包括造謠抹黑，尤其是防疫期間已攸關生命，盼能穩定民心，不要再造謠抺黑了；謠言要防微杜漸，若是針對他的，「我一定告」，並痛批「現在真的是氣到見一個處理一個，不然沒完沒了」。