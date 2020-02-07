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台鐵高雄桃園明後天無口罩可用？ 台鐵局：口罩足夠
台鐵產業工會接到來自會員的消息，指台鐵高雄運務段、桃園站等已經出現完全沒有口罩及口罩數量不敷周末使用的情形。台鐵局晚間聲明，高雄運務段和桃園站的口罩是足夠的。
台鐵局表示，經向高雄高雄運務段追查，高雄運務段回報6日上午庫存口罩數589個，6日台鐵局配發到高雄運務段口罩數1800個，今（7）日第一線值班人員數是890人，口罩是足夠的，並無領不到的情形。
台鐵局表示，高雄運務段已將剩餘口罩於今天分別寄送到各站及車班組供第一線人員明天（星期六）和後天（星期日）使用。
至於桃園站，台鐵局表示，該站回報今天口罩存量為245個，每天需用量47個。
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