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兩岸5航點外其餘取消 長榮：3、4月下周公布
因應政府防疫政策限縮直飛兩岸航班，長榮航空表示，自2月10日起至4月29日，兩岸只保留北京、浦東、虹橋、廈門、成都等5個航點之部分航班，其餘航班將會取消。
長榮表示，目前將會先進行2月份之航班異動作業，3、4月航班之取消訊息則將會於下周陸續公布，最新航班異動訊息以及退、改票免收手續費之相關規範，敬請旅客至長榮航空官網之「武漢新型冠狀病毒資訊專區」查詢。
此外，因應陸委會宣布自2月10日起暫時關閉小三通客船通航，立榮航空自同日起將暫停金廈一條龍服務，恢復服務的時間會依政府之公告與疫情狀況再行決定。
立榮航空將提供持有立榮金廈一條龍小三通套券旅客退票免手續費之服務，敬請旅客聯繫立榮航空客服中心、立榮航空各機場辦事處及原購票旅行社辦理退票，相關詳細辦法和適用條件以及航班異動訊息公布於立榮航空官網。
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