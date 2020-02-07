男子闖鐵軌遭火車撞 7列次近千人行程受影響

一名60歲李姓男子今天下午3時10分，今天下午3時10分不明原因闖入鐵軌，遭南下的426次太魯閣列車撞上，李男當場慘死，事發後一度造成雙向列車交通中斷，直到下午4時27分426次恢復通行，7列次近千名旅客行程受到影響。

事故地點在台鐵花蓮站至吉安站間，距花蓮火車站約1.1公里，靠近中華路平交道。鐵路警察局花蓮分局員警趕到現場處理，找到一個小背包，內有李姓男子證件，研判就是死者，已聯繫家屬。

鐵警初步調查，司機員表示，當時李姓男子看到列車接近，不知為何突然侵入軌道，雖然列車鳴笛警示，仍煞車不及撞上。李姓男子遭強烈撞擊，當場慘死，事故原因正進一步調查釐清。

事故發生後，426次列車一度停在現場，雙向列車也中斷，426次到下午4時27分恢復行駛，4時29分進入吉安站，較原定時間延誤86分鐘。台鐵統計，這起死傷事故共影響7列次363分940人。

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