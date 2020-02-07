男子闖鐵軌遭火車撞 7列次近千人行程受影響
一名60歲李姓男子今天下午3時10分，今天下午3時10分不明原因闖入鐵軌，遭南下的426次太魯閣列車撞上，李男當場慘死，事發後一度造成雙向列車交通中斷，直到下午4時27分426次恢復通行，7列次近千名旅客行程受到影響。
事故地點在台鐵花蓮站至吉安站間，距花蓮火車站約1.1公里，靠近中華路平交道。鐵路警察局花蓮分局員警趕到現場處理，找到一個小背包，內有李姓男子證件，研判就是死者，已聯繫家屬。
鐵警初步調查，司機員表示，當時李姓男子看到列車接近，不知為何突然侵入軌道，雖然列車鳴笛警示，仍煞車不及撞上。李姓男子遭強烈撞擊，當場慘死，事故原因正進一步調查釐清。
事故發生後，426次列車一度停在現場，雙向列車也中斷，426次到下午4時27分恢復行駛，4時29分進入吉安站，較原定時間延誤86分鐘。台鐵統計，這起死傷事故共影響7列次363分940人。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言