社福、長照單位口罩量至2月底 居服員照顧長輩防疫隱憂

口罩實名制上路，台中市社會局長彭懷真表示，農曆年時已緊急統整口罩需求，目前機構、身障、兒少、托嬰、托育機構尚算充足，部分單位只能撐到下周，已回報衛生局台中所需的數量，一旦台中分配到口罩，社福部分獨老、身障優先發配。

雖各社福單位目前口罩存量尚有，但都擔心3月買不到。老五老基金會說，獨居、弱勢長輩很少外出，現在比較擔心的會是外界把疫情帶給他們，例如居服員或志工，平日探視、送餐都有要求要配戴。

老五老基金會說，長期服務照顧單位，都會提早購買口罩庫存，因為每天要用到，目前老五老2月份提供給居服員與志工的數量還算足夠，但3月份的量現在完全訂不到是讓人擔心的部分。

老五老基金會說，若口罩持續缺貨購買不到，居服員或志工照顧獨居長輩這塊會是一大隱憂，最壞的辦法只能重複使用口罩、延長同片口罩使用時間，對於防疫效果會大打折扣。

彭懷真表示，照顧機構第三類會比較緊張口罩供需，已回報中央，目前接獲回覆公文但尚未領到。台中獨居長輩3000多名、身障者1000多名，共4000名不良於行者，若依照衛福部規定7天每人2片，每週約需8000片。

彭懷真表示，社會局農曆年時已先統整之前各界善心人士捐過的口罩，優先提供給需要者；目前托嬰及托育中心因平時就有需要，備用仍充足，不過需求量還是需視疫情熱度才能論定。

台中燈會將開幕，社會局還有5000名輪值志工，彭懷真說，過年前就有先買口罩備用，清點之後存量只到下周二，需求有點緊急，雖然中央說若不在密閉空間無須太擔心，但志工要輪班、接觸大量民眾，有口罩會比較安心。