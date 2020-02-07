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保育石虎！台13甲造橋段夜間降速 3月正式實行

聯合報 / 記者劉星君／苗栗縣即時報導
台13甲造橋段是石虎路殺熱區，公路總局第二區養護工程處苗栗工務段，台13甲造橋段實施夜間降速為50公里，從晚間8點到隔天6點，2月15日開始為期1個月宣導期，3月15日正式實施。 報系資料照

苗栗縣是石虎重要棲地，台13甲造橋段是石虎路殺熱區，公路總局第二區養護工程處苗栗工務段研擬台13甲造橋段實施夜間降速，昨召開地方說明會，居民表贊同，苗栗工務段指出，2月15日為期一個月宣導期，3月15日起正式實行該路段夜間降速；苗栗140縣道也從今年元月實施夜間降速。兩路段夜間降速均為晚間8點到隔天清晨6點，時速60公里降為50公里，用路人行經多加注意。

苗栗工務段指出，台13甲9公里到11公里，2018年發生2起石虎路殺事件，2019年發生1起石虎母子遭路殺，發生3起事故、4隻石虎路殺，為減少石虎路殺再發生，去年邀集保育團體、警察局商討。

苗栗工務段指出，石虎活動時間大多集中在晚間7點到隔天上午6點，駕駛人行經路段，降低車速可延緩路殺，考量用路人上下班間干擾，與保障用路人行車權益，規畫台13甲9公里到11公里實施夜間降速，晚間8點到隔天6點，速限調降為50公里／小時。

昨天召開地方說明會，獲得居民認同，苗栗縣議員廖秀紅說，保育石虎，也能兼顧民眾行車安全；苗栗工務段長陳康禎說，根據速度換算，夜間降速，從60公里降到50公里，換算行車時間約慢19秒。

苗栗縣警局提供台13甲線7公里到11公里內，近5年發生車禍事故A2（人受傷）25件、A3（財損）事故有28件，年均事故約為10.2件，該路段分時段降速有助於減少事故發生。

除了台13甲造橋段實施夜間降速外，140縣道也是石虎路殺熱點區，縣府在今年元月開始在140縣道19.5公里到23.2公里處，實施夜間降速。

台13甲造橋段、140縣道，這兩路段也將設置區間測速，預計今年下半年區間測速將可建置完成。

公路總局第二區養護工程處苗栗工務段研擬台13甲造橋段實施夜間降速，昨召開地方說明會，居民表贊同。圖／議員廖秀紅提供

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