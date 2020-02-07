買不到口罩酒精？ 清淨機、精油、鍋具成肺炎熱銷商品

武漢肺炎持續延燒，造成人心惶惶，許多民眾擔心染病，選擇少去人潮多且密閉、空氣不流通的場所，有百貨業者反映雖然近期雖來店人數明顯減少，但增加許多目的性消費的顧客，除防疫商品，空氣清淨機、精油，甚至鍋具、生鮮商品詢問度及銷量提高不少，成了「武漢肺炎熱銷商品」。

中壢SOGO表示，一月份因春節前夕買氣旺，業績未受到影響，而在一月底至今日，受武漢肺炎疫情延燒影響，來店人數明顯減少，但觀察入店的顧客許多明顯為目的性消費，多數直接至櫃位購買防疫商品。

受到口罩與酒精在市面上一件難求，空氣清淨機、精油、擴香機，反而成為近期熱銷商品，甚至有顧客一次購買5萬元的精油；同時由於學生延後開學，家裡就是最棒的防疫站，益智遊戲與在家健身的器材，也成為另類防疫用品。

而在家安心料理也是防疫期間最為明顯的生活改變，賣場中的鍋具，如汽炸鍋、豆漿機、麵包機等與超市生鮮商品業績也明顯的成長。

大江購物中心則表示，業績未受疫情影響，但值得一提的是，有些特定商品如乾洗手（乳液） 、保健食品、家電詢問度提高，此外，隨著情人節（2月14日）將近，近期買氣非常樂觀。

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示，近期「武漢肺炎」防疫議題討論熱烈，社會大眾對於自我保健的觀念格外重視，舉凡能幫助提升免疫力的保健食品、精油香氛類或滅菌消毒相關商品的詢問度也大幅上升，包括保健食品、精油、乾洗手都有不少女性消費者選購。

而華泰名品城則表示，可能因為名品城為露天型Outlet，疫情的衝擊沒有一般密閉式的百貨多。另外，名品城表示，受疫情影響，近期空氣清淨機詢問度提高，許多消費者詢問時會提到能否防肺炎，但店員都會告知空氣清淨機的功效是過濾空氣，防空汙，並不能真的防止肺炎和冠狀病毒。

所以即便近期銷量同樣提高，也跟肺炎無直接關係，最終購買者大多是因家裡有小朋友、毛小孩、近期天氣濕冷，或跟年節期間民眾手頭寬裕，較願意購買小家電有關。