高鐵加開8班次賞燈列車 台中站有光影音樂盒

2020台灣燈會主燈「森生守護-光之樹」明天即將在台中后里花博園區正式點燈，台灣高鐵公司於2月8日至2月23日燈會舉辦期間，特別加開8班次列車（南下5班、北上3班，詳附件）；同時，調增晚間部分車次自由座車廂數，以加強服務賞燈旅客。

此外，配合台灣燈會及台灣國際光影藝術節，台灣高鐵在台中站大廳打造「搭高鐵遊台灣光影音樂盒」互動裝置，巧妙以台灣各地景點搭配燈光及音樂效果呈現，並以「鼠來富」、「福到站」吉祥話送上祝福，歡迎旅客「搭高鐵．賞燈趣」，體驗在地美好台灣。

因應武漢肺炎疫情，台灣高鐵各車站服務台已配置額溫槍、75%酒精消毒液以及防疫衛教宣導單協助旅客防疫，同時持續針對旅客較常接觸之設備，例如廁所、電扶梯、售票櫃台檯面等，不定時加強酒精擦拭消毒，並於每日營業結束後，進行車站全面消毒。

台灣高鐵表示，燈會期間人潮眾多，請搭乘自由座旅客，前往燈會時一併購買回程車票；搭乘對號座的旅客，則請提前訂位並取票，到站即可直接進站搭車，節省寶貴時間。

持定期票、回數票、悠遊/一卡通聯名卡（皆需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭乘自由座。高鐵台中站、苗栗站將於燈會期間加派人力，敬請旅客依照標示、配合站務人員引導，共同維護乘車動線及車站秩序。

台灣高鐵公司特別提醒利用台鐵轉乘接駁前往主燈區的旅客，回程時留意高鐵末班車發車時間。北部旅客透過高鐵苗栗站往返燈區的旅客，最後一班北上列車自高鐵苗栗站發車之時刻為晚間11時；南部旅客透過高鐵台中站往返燈區的旅客，最後一班往嘉義、台南及左營之列車於台中站發車之時刻為晚間11時07分，往彰化及雲林之列車則為晚間10時49分。

●賞燈旅客於高鐵站轉乘往后里燈區

一、高鐵台中站下車，請往「3號出口」方向步行約10分鐘到台鐵新烏日站，轉乘台鐵至后里火車站（車程約40分鐘），岀站即抵達后里燈區。

二、高鐵苗栗站下車，請由「5號出口」出站，步行約5分鐘至台鐵豐富站，轉乘台鐵至后里火車站（車程約35分鐘），出站即抵達后里燈區。

●賞燈旅客於高鐵站轉乘往文心燈區

高鐵台中站下車後，於客運轉運站轉乘800路公車至文心森林公園站（車程約20分鐘），即可抵達文心燈區。

●高鐵末班車資訊

一、自台中站前往各站之末班車資訊：

1、往新竹以北各站之末班列車於22:59發車。

2、往嘉義以南各站之末班列車於23:07發車、往彰化、雲林之末班列車則為22:49 發車。

二、自苗栗站前往各站之末班車資訊：

1、往新竹以北各站之末班列車於23:00發車。

2、往彰化以南各站之末班列車於21:58發車。