冷氣團中迎元宵 北台灣賞燈要帶傘

大陸冷氣團南下，今天各地又開始降溫，中央氣象局指出，明後天清晨都是最冷的時間點，中部以北、東北部下探12、13度，明天元宵節外出賞燈，白天北部仍然偏冷，晚間各地外出則都要記得做好保暖，北部、東北部要攜帶雨具，可能在飄雨中賞燈。

中央氣象局預報員李孟軒表示，今天大陸冷氣團開始南下，預計影響到下周一清晨，這波最冷時間點是在下周日清晨以及下周一清晨，中部以北、東北部約12、13度，沿海空曠地區再低個1 、2度，水氣方面，因為水氣較少，除了東半部有一些雨勢之外，北部地區跟中部山區偶有零星短暫雨。

至於明天元宵節，如果要外出賞燈有什麼要特別注意的？李孟軒說，明天北台灣一整天都偏冷，白天高溫不超過20度，一整天都是陰陰的天氣，北台灣、東半部民眾如果晚上要外出賞燈，也記得攜帶雨具，因為有降雨機率，可能在雨中賞燈。

至於新竹以南則都是多雲到晴的天氣，但要留意日夜溫差大。李孟軒表示，中南部白天高溫有23到26度，但到了晚間也僅只16、17度，溫差大，要特別留意。

李孟軒表示，下周一白天之後冷氣團減弱，氣溫回升到周三，這段期間只有東半部有零星降雨，接下來天氣明顯轉變是13、14日這兩天，又有一波鋒面通過，屆時西半部水氣增加，會有短暫陣雨或者雷雨，東半部也有短暫陣雨，鋒面通過之後，又有一波東北季風增強，但影響程度還要觀察。