實名制口罩第二日 民眾冒雨排隊也要搶購

口罩實名制上路第2日，一早新北市下著小雨，但澆不息民眾渴望買到口罩的需求，上午9點未到，各處特約藥局前就已經派起長隊，為此新北市警方仍安排警力維持秩序；衛福部則呼籲民眾勿搶購口罩，目前沒有戴口罩的必要，應做好個人衛生管理，才能防範疫情。

為了維持購買口罩的人潮秩序，新北市警方同樣分派警力，其中新北市淡水地區上午下著雨，但40間健保特約藥局都出現排隊人潮，民眾冒雨排隊就是因為目前實名制口罩是依照身分證字號尾數分配，7天之內1人僅可購買2片，因此有剛性需求的不得不買；淡水警分局則以巡邏警力確保民眾安全。

樹林警分局表示，樹林地區同樣有40間藥局上午販售實名制口罩，為了維持民眾排隊秩序，此次警方勤務劃分5個巡邏路線，出動48名警力進行機動巡邏，同時配合各間藥局販售時間不同，警方巡邏時間也機動調整。