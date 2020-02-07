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實名制口罩第二日 民眾冒雨排隊也要搶購

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導
樹林地區上午飄著細雨，警方則出動巡邏員警確保購買口罩排隊民眾秩序。記者巫鴻瑋／翻攝

口罩實名制上路第2日，一早新北市下著小雨，但澆不息民眾渴望買到口罩的需求，上午9點未到，各處特約藥局前就已經派起長隊，為此新北市警方仍安排警力維持秩序；衛福部則呼籲民眾勿搶購口罩，目前沒有戴口罩的必要，應做好個人衛生管理，才能防範疫情。

為了維持購買口罩的人潮秩序，新北市警方同樣分派警力，其中新北市淡水地區上午下著雨，但40間健保特約藥局都出現排隊人潮，民眾冒雨排隊就是因為目前實名制口罩是依照身分證字號尾數分配，7天之內1人僅可購買2片，因此有剛性需求的不得不買；淡水警分局則以巡邏警力確保民眾安全。

樹林警分局表示，樹林地區同樣有40間藥局上午販售實名制口罩，為了維持民眾排隊秩序，此次警方勤務劃分5個巡邏路線，出動48名警力進行機動巡邏，同時配合各間藥局販售時間不同，警方巡邏時間也機動調整。

中央流行疫情指揮中心專家則指出，目前國內本土感染仍侷限於境外移入，社區中未有明確傳播風險，因此呼籲口罩使用時機仍應著重在「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」，而健康民眾及一般學生無須戴口罩。

淡水警分局上午在轄內40間健保特約藥局進行巡邏，所幸民眾秩序良好，沒有混亂發生搶購。記者巫鴻瑋／翻攝
淡水警分局上午在轄內40間健保特約藥局進行巡邏，所幸民眾秩序良好，沒有混亂發生搶購。記者巫鴻瑋／翻攝

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