流感仍處高峰期 北市50歲以上成人疫苗接種率僅2成7

武漢肺炎疫情持續延燒，不過台北市議員陳怡君調閱資料發現，Ａ型流感的疫情仍處於高峰期，上周增加5名因流感死亡病例，不過截至2月5日止，50歲以上成人的流感疫情接種率僅27.24％，呼籲一年內尚未施打疫苗者，盡快施打流感疫苗。

對此，衛生局長黃世傑，流感疫情是一定要打，會再想辦法加強宣導。

陳怡君表示，上周新增5名流感致死病例，年齡為50至91歲，但北市目前50歲以上的成人接種率僅二成四，相較於入學前幼兒、國高中學生的接種率，明顯偏低。

根據環保局統計，截至5日止，滿滿6個月以上至國小入學前幼兒，已接種7萬686人，接種率45.30%，國小至高/職/專三年級學生，已接種19萬5230人，接種率71.24%；至於50歲以上之成人，已接種28萬9079人，接種率27.24%。

此外，具有潛在疾病（高風險慢性病人、罕見、重大傷病患者），已接種893人，孕婦及六個月內嬰兒之父母，已接種9292人，幼兒園托育人員及托育機構專業人員，已接種1570人，接種率23.18%。

陳怡君強調，儘管上周類流感就診率較前一周下降13.5％，不過疾管署已在周二表示，目前仍處於流感高峰期，呼籲一年內尚未施打疫苗者，盡快施打流感疫苗，並請注意個人衛生以及咳嗽禮節，最重要的是要勤洗手，共同對抗流感以及武漢肺炎。

陳怡君表示，武漢肺炎防疫固然重要，但流感的致死率也不容忽視，台北市符合公費疫苗接種共159萬4593人，呼籲民眾盡快接種流感疫苗。