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疫情致暑假延後 星宇航空宣布旅客改退票免手續費
因應新型冠狀病毒疫情影響，台灣地區暑假日期調整，星宇航空今天表示，將協助已購票旅客辦理改票及退票作業，可免收改票、退票手續費。
星宇航空表示，旅客若持有2月7日（含）前開立，且於6月25日至7月14日期間自台灣出發之機票（優待折扣票及團體機票除外），可自即日起至2月20日止，聯繫星宇航空客服中心申請改/退票，或上官網填寫線上表單。透過旅行社購票之旅客需聯繫原開票旅行社辦理。
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