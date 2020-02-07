幸運！上次70元加油中1千萬元 這次70元洗車中200萬

70是超級幸運數字？

位在宜蘭縣政府附近的廣進加油站，106年1月與2月，有消費者花了70元加油，發票中了1千萬元，沒想到，事隔3年後，又有消費者在去年11月13日晚上7點29分，花了70元洗車，發票竟中了200萬元，加油站長賴顗正今天不禁驚訝巧合地說：「70真的是超級幸運數字！」

不過，賴顗正提醒，上次中了1千萬元的幸運兒，最後並沒有現身兌領，十分可惜，加油站豎立了大型看板，提醒這次中200萬元幸運兒，一定要記得要去兌領！

另外，這家加油站取名「廣進」，業者希望財源廣進，沒想到，也讓消費者財源廣進，業者也相當開心地：「這也是巧合！」

財政部北區國稅局宜蘭分局今天到廣進加油站恭賀。

賴顗正說，中了108年11-12月統一發票特獎200萬元的幸運兒，是開車到加油站隧道平板護膜洗車，費用原本是100元，因有折價券，所以只要付70元，沒想到中了大獎。

北區國稅局宜蘭分局表示，108年11-12月統一發票領獎期間為109年2月6日至同年5月5日。

而106年中1千萬的消費者是騎機車到廣進加油站，加了70元的92無鉛汽油中獎，但可惜沒有去領。

分局因此建議消費者表示使用雲端發票，避免有失外，存於載具中之雲端發票，比一般傳統的紙本發票還多，中獎機率大大提升。