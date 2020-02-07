藥局口罩剩多少看這裡！竹市府設口罩存貨地圖即時更新

昨起藥局販售實名制口罩，為讓民眾能順利取得口罩，新竹市政府防疫總動員，派出「108人小組」進駐108家健保特約藥局，協助購買人流、排除網路系統問題，並即時回報口罩銷售狀況，民眾只要點開竹市府所製的「新竹市口罩存貨地圖」網頁https://reurl.cc/W4537k，就可知道各藥局開賣時間、口罩售完與否，免去路途奔波。

新竹市政府表示，經首日經驗滾動檢討，今天市府組成「108人小組」通報系統，協助藥局排除各項狀況，除製作新竹市健保特約藥局列表https://reurl.cc/k5RZg9，並第一時間回報口罩銷售情形，每十分鐘更新一次「新竹市口罩存貨地圖」資料，讓民眾能隨時掌握「特約藥局據點」、「口罩售罄與否」、「當日與隔日販售時間」等一手資訊，減少路途奔波與排隊等候時間。

衛生局提醒民眾，每家健保藥局憑健保卡可購買2片口罩，身分證末碼單數周一、三、五購買，身分證末碼雙數周二、四、六購買，周日都可買，每人每7天購買1次，並多帶另1人健保卡代買，父母可持12歲以下兒童健保卡購買兒童口罩，兒童也可以依照實際需要購買大人型口罩，若7日內未購買到口罩，額度不可留到下周。

衛生局指出，健保藥局每日皆會配發250片口罩，200片成人口罩，50片兒童口罩，提醒民眾分流購買，有慢性疾病患者、有呼吸道症狀者、進出醫院者要戴口罩，開放空間不用戴口罩，平時落實勤洗手，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，及避免出入傳統市場及醫療院所。