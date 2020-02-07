快訊

獨/范瑋琪稱「高雄氣爆捐300萬」爆作假 陳建州:她記錯了

日方拒寶瓶星號靠港放下外國人 原船明11時抵基隆港

防武漢肺炎 機捷每日出車前完善消毒

中央社 / 桃園7日電

為防範武漢肺炎疫情，桃園捷運公司今天表示，持續加強車站和旅客有直接接觸的電梯、電扶梯、售票機、列車車廂完善消毒，並加強空調換氣。

因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情，桃園大眾捷運股份有限公司今天發布訊息表示，機場捷運為服務旅客進入國門的重要交通工具，今年農曆春節前，已經啟動防疫作業，讓出國、返鄉的旅客安心搭乘。

桃捷公司說，隨著疫情升溫，桃捷公司再度提高防疫規格，從4日成立防疫工作小組，每週召開3次會議隨時掌握疫情最新進展，並於主管會議中與各單位整合並提出因應措施，並與桃園市政府、桃園機場等相關機關單位密切聯繫，做跨局處協調。

桃捷公司表示，桃捷將第一線執勤工作人員每天防疫流程拍成影片，從量測體溫、酒精消毒、配戴口罩等自我健康管理，讓旅客知道人員的防疫作為；防疫影片於機場捷運列車、沿線車站進行播放，強化防疫宣傳，希望透過影片讓乘客更放心搭乘。

另外，桃捷公司也表示，車站和旅客有直接接觸的設備，如電梯、電扶梯、售票機均加強密集清潔消毒次數，列車車廂每天出車前都進行完善消毒，並加強空調換氣。

桃捷公司說，加強防疫不遺餘力，呼籲旅客勤洗手做好自我健康管理，若身體不舒服，請務必配戴口罩立即就醫，一起打造安心、安全乘車環境，共同為防疫努力。

機場捷運 桃捷
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

鑽石公主號首波武漢肺炎患者 傳一人重症

誤診武漢肺炎患者 天津一醫院封院973人隔離

武漢肺炎疫情升溫 越南交警酒測出新招

中國央行：武漢肺炎緩解後 經濟會有補償性恢復

相關新聞

退休金怎麼存？專家傳授勝率幾乎100％的必勝攻略

「現場有人定時定額連續扣20年，而不做任何停扣和停利的嗎？」群益投信總經理陳明輝笑說：「連我也沒有。」

亞洲烘焙新勢力 直擊2020世界盃麵包大賽

甫於1月14日在巴黎落幕的「世界盃麵包大賽（Coupe du Monde de la Boulangerie）」，台灣隊第四度參賽，首次沒能奪牌。此比賽始於1992年，由法國最佳麵包工藝師（MOF，Meilleur Ouvrier de France）克里斯·瓦布雷（Christian Vabret）所創辦，在此獲獎是全世界麵包師夢寐以求的殊榮。

老了關節就一定會卡卡？破解關節痛迷思

罹患退化性關節炎的病患的確大多是老年人，主要原因就是從年輕時開始，長期以來的持續活動、負重以及傷害累積所造成的，最後種下年老後，關節退化的結果。退化性關節炎患者容易出現關節活動卡卡、腫脹、積水、疼痛等症狀，甚至嚴重惡化造成關節變形，就會影響日常活動的能力。

吳德榮：大陸冷氣團漸南下 今愈晚愈冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天鋒面通過後，大陸冷氣團逐漸南下，北台灣轉陰冷...

義大利禁台灣航班 華航持續溝通先取消6往返航班

武漢肺炎疫情影響，義大利政府禁止台灣航班入境。華航指出，先取消2月9日到21日往返羅馬每周三班航班，共取消6個往返航班。

烈嶼非洲豬瘟檢驗均陰性 豬肉品輸往大金今起解禁

金門日前在烈嶼鄉將軍堡海灘發現海漂豬屍，經檢驗驗出有非洲豬瘟病毒，縣防疫所隨即將周邊8家豬場的豬隻採樣送檢，今早化驗結果...

幸運！上次70元加油中1千萬元 這次70元洗車中200萬

70是超級幸運數字？

藥局口罩剩多少看這裡！竹市府設口罩存貨地圖即時更新

昨起藥局販售實名制口罩，為讓民眾能順利取得口罩，新竹市政府防疫總動員，派出「108人小組」進駐108家健保特約藥局，協助...

南極大陸最熱的一天 再創高溫紀錄18.3度

阿根廷國家氣象局指出南極洲溫度創新高。埃斯佩蘭薩基地6日溫度達攝氏18.3度，創1961年以來歷史新高；另一基地馬蘭比奧...

疫情延燒休閒農場急凍 憂寒假長、暑假旺季就變短

受到武漢肺炎疫情影響，國人旅遊急凍，部分旅行業者開始放無薪假，農業旅遊也受到衝擊。農委會調查150家休閒農場過年期間及年...

白先勇、奚淞推動跨國同婚 親自揮毫義賣

作家白先勇、畫家奚淞及黃銘昌為推動「跨國同婚」，親筆揮毫請命。去年台灣開放同性伴侶登記結婚，唯跨國同婚仍未全面合法。黃銘...

防武漢肺炎 台北燈節燈區今全面消毒

根據日本放送協會（NHK）報導，停泊在日本橫濱外港的「鑽石公主號」郵輪，今上午又宣布再添41例確診感染武漢肺炎病毒，目前...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。