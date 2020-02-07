防武漢肺炎 機捷每日出車前完善消毒

為防範武漢肺炎疫情，桃園捷運公司今天表示，持續加強車站和旅客有直接接觸的電梯、電扶梯、售票機、列車車廂完善消毒，並加強空調換氣。

因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情，桃園大眾捷運股份有限公司今天發布訊息表示，機場捷運為服務旅客進入國門的重要交通工具，今年農曆春節前，已經啟動防疫作業，讓出國、返鄉的旅客安心搭乘。

桃捷公司說，隨著疫情升溫，桃捷公司再度提高防疫規格，從4日成立防疫工作小組，每週召開3次會議隨時掌握疫情最新進展，並於主管會議中與各單位整合並提出因應措施，並與桃園市政府、桃園機場等相關機關單位密切聯繫，做跨局處協調。

桃捷公司表示，桃捷將第一線執勤工作人員每天防疫流程拍成影片，從量測體溫、酒精消毒、配戴口罩等自我健康管理，讓旅客知道人員的防疫作為；防疫影片於機場捷運列車、沿線車站進行播放，強化防疫宣傳，希望透過影片讓乘客更放心搭乘。

另外，桃捷公司也表示，車站和旅客有直接接觸的設備，如電梯、電扶梯、售票機均加強密集清潔消毒次數，列車車廂每天出車前都進行完善消毒，並加強空調換氣。

桃捷公司說，加強防疫不遺餘力，呼籲旅客勤洗手做好自我健康管理，若身體不舒服，請務必配戴口罩立即就醫，一起打造安心、安全乘車環境，共同為防疫努力。