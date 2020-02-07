南極大陸最熱的一天 再創高溫紀錄18.3度

阿根廷國家氣象局指出南極洲溫度創新高。埃斯佩蘭薩基地6日溫度達攝氏18.3度，創1961年以來歷史新高；另一基地馬蘭比奧監測到14.1度，達1971年以來2月最高溫。

南半球夏季為每年12月至隔年2月，冬季為6月至8月。在南極洲北端附近的阿根廷研究基地埃斯佩蘭薩站（Base Esperanza）自1961年以來即定期測量溫度。2015年3月24日曾有最高溫攝氏17.5度的紀錄。

阿根廷國家氣象局6日在推特帳號上公布南極大陸兩項高溫紀錄，埃斯佩蘭薩站6日中午達18.3度，創新高溫，是南極大陸最熱的一天，超越先前2015年17.5度的紀錄。

另一個阿根廷南極科學考察站馬蘭比奧基地（BaseMarambio）6日也監測到自1971年以來的2月最高溫紀錄攝氏14.1度，超過2013年2月24日的13.8度。

近日熱浪襲擊南半球，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯市也頻出現高溫，氣象局6日針對大都會地區發出高溫橙色警報，布宜諾斯艾利斯6日中午高溫達42度，為全國第3高，僅次於北部科林特斯省（Corrientes）的42.3度及查科省（Chaco）的43度。