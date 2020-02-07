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油價可能破1年新低 下周汽油估再降9角
油價有望連續走跌，根據中油油價公式，預估汽、柴油價格10日起每公升分別調降0.9、1元，創近13個月以來新低，92無鉛汽油每公升25元。實際價格依中油9日公布為準。
如依預估，92無鉛汽油每公升25元、95無鉛汽油每公升26.5元、98無鉛汽油每公升28.5元、超級柴油每公升22.7元，油價將為近13個月以來新低價。
依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估10日起汽、柴油每公升將各調降0.9、1元，也是繼汽柴油本周調降0.9、1元，連續兩周大幅調降。
武漢肺炎疫情衝擊市場對全球經濟信心，也影響航空業運能，航空煤油需求大幅下降，西德州中級原油每桶本週一度摜破50美元關卡。
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