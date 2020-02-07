白先勇、奚淞推動跨國同婚 親自揮毫義賣

作家白先勇、畫家奚淞及黃銘昌為推動「跨國同婚」，親筆揮毫請命。去年台灣開放同性伴侶登記結婚，唯跨國同婚仍未全面合法。黃銘昌在台灣伴侶權益推動聯盟請脫下，邀請好友白先勇致贈「有情人終成眷屬」墨寶，並商請知名藝術家奚淞揮毫「平權之路」，自己則獻出版畫「斜陽」，為跨國同婚籌款義賣。

文壇大師白先勇曾多次透過投書、贈字公開力挺婚姻平權，從年底就忙著為經典舞台劇「孽子」重新上演奔波忙碌，知曉跨國同婚亟待努力後，仍忍著腰痛提筆完成「有情人終成眷屬」，期待自今年就讓有情人完成相守的夢想。

去年年底才剛為「台灣桃園國際機場」題字的書畫家奚淞，則提筆致贈「平權之路」，蒼勁有力的字體象徵推動平權一路上需要的堅毅與勇氣。「平權之路」除了提供義賣，奚淞特別授權給台灣伴侶權益推動聯盟製作紀念海報致贈給捐款人。

黃銘昌最著名的畫作就是水稻田系列，藝評家高千惠曾形容，黃銘昌是90年代唯一接續鄉土寫實詩情而賦以大格局式觀照的本土畫家。這次他捐出的版畫「斜陽」，是一位法國朋友在巴黎工作室依照黃銘昌的油畫「斜陽」製作。

三幅作品目前已提供台灣伴侶權益推動聯盟進行義賣，有意願支持跨國同婚並收藏畫作的朋友可直接洽詢伴侶盟。電話：02-29321292，電郵：contact@tapcpr.org，洽秘書長簡至潔。