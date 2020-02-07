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防武漢肺炎 台北燈節燈區今全面消毒
根據日本放送協會（NHK）報導，停泊在日本橫濱外港的「鑽石公主號」郵輪，今上午又宣布再添41例確診感染武漢肺炎病毒，目前船上確診病例已高達61人，由於鑽石公主號曾在基隆港停泊，再加上台北燈節明晚即將開幕，北市觀光傳播局今上午針對2020台北燈節舉辦場域及大型觀光景點進行全面消毒作業。
觀傳局表示，消毒範圍包含西門町紅樓、中華路兩側以及南港南興公園周邊的燈區範圍外；北市大型景點包含龍山寺、故宮、101、中正紀念堂、忠烈祠、永康商圈周邊也將於今日完成消毒作業。
觀傳局長劉奕霆表示，因應新型冠狀病毒來襲，已協請環保局針對人潮聚集的大型觀光景點進行全面消毒，並請本市各觀光景點提升防疫措施，包含配置酒精或消毒水、測量體溫等防疫工作，讓遊客能逛的開心也安心。
劉奕霆表示，台北燈節明天登場，除了在燈區範圍完成全面消毒作業，所有第一線工作同仁也將做好配戴口罩、測量體溫等健康自主管理，並於東、西區服務台、育嬰室、醫護站等三十多處服務區域配置酒精或消毒水供民眾使用。
觀傳局提醒，由於人潮眾多，也建議屆時參與燈節活動的市民朋友與遊客，觀賞燈區與活動時佩戴口罩、勤洗手，也籲請有呼吸道症狀之民眾落實自主管理，以維護自己與他人的健康。
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