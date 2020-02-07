準備好迎接萬炮齊發的震憾！衝鹽水蜂炮不可不知的重點

台南鹽水蜂炮曾被澳洲Get Lost雜誌評選為「全球10大最佳慶典」之一；副總統當選人賴清德在台南市長任內更稱是「一生必定要來一次」，每年都吸引數十萬遊客體驗鹽水蜂炮的震撼魅力，今天晚上到明天晚上炮城施放是重頭戲，鹽水武廟主委翁再進表示，今年炮城比往年更多大小超過200座，今年元宵節適逢假日，預期遊客會更多，關聖帝君是專門除瘟疫的，大家來看蜂炮、犁蜂炮可放心！關聖帝君也能神威顯赫，把武漢肺炎掃平，大家平安。

「鹽水蜂炮是鹽水人的過年！」今天一早，鹽水武廟前就湧入大批全副武裝的民眾，多半是鹽水年輕子弟，還有小朋友，都是要來犁蜂炮，去除瘟疫，祈求平安；當地人也提醒，今天人都不少，到明天晚上湧入人潮會最多，安全裝備不可少。

體驗鹽水蜂炮最好事先了解炮城位置，除了大企業贊助武廟的主炮城，明天晚上在鹽水國中集中施放，另外多數是信眾集資製作炮城，像是公司行號親朋好友贊助，多半會放在沿線的寺廟附近，體驗蜂炮的遊客，體力好跟著神轎移動，不然可事先了解神轎遶境路線守在各大寺廟前，一般都有信眾集資製作較大的炮城。

今天晚上7點神轎從武廟出發分成4線，A 鎮南宮廣濟宮北帝殿福南宮；B線到土庫上帝廟；C線竹安宫、五十三將軍廟；D線朱玄宮至長成宮。

明天元宵節是重頭戲 ，晚上6點半從武廟出發後分成5線，A線鎮南宮護庇宮福南宮；B線龍護宮大宅內二王宮伽藍廟；C線福安宮至北安宮；D線大眾廟至長成宮；E線至鹽水國中操場。