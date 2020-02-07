全身抽脂手術女併發症住院61天 整形醫師遭起訴

北市大安區唯美風時尚診所黃姓醫師，2018年間對一名殷姓女子進行抽指手術，卻疏於術前評估，不慎讓她小腸穿孔，送醫後切除部分小腸，造成消化機能永久性喪失，無法正常飲食。台北地檢署調查後，認為殷女手術後發生腸穿孔合併嚴重腹膜炎與敗血 症，與抽脂手術具有相當因果關係，今依過失傷害罪起訴黃。

檢方調查，2018年6月12日，殷女到診所進行腹部、手臂 上臂及臉部抽脂手術，手術前，殷女向黃表明自己有動過兩次腹部手術、一次腹環狀抽脂及一次卵巢腫瘤剖腹清除手術。

6月14日，殷女感到呼吸喘、食慾不佳去國泰醫院急診，經電腦斷層掃描發現皮下氣腫、腹部有大量氣體及腹水，住院隔天施行緊急剖腹手術，動刀後見小腸與腹壁嚴重黏連、腸穿孔，因此切除部分小腸並引流腹腔內膿瘍。

24日、29日施行清創及引流手術，殷女共住院53天，直到8月6日才出院。8月24日，殷女因術後腸阻塞、腸壁傷口肉芽腫再度住院，在30日進行清瘡手術，隔日出院，共住8天。事後，殷女提告黃涉過失傷害罪。

檢方送衛福部醫審會鑑定，認定對於曾動過腹腔手術或疝氣等病史患者，因腹腔黏連及腹壁纎維化，穿孔機率會明顯上升，且抽脂造成的小腸穿孔，多在肚臍附近並造成迴腸穿透；由於病患被麻醉，大部分都在術後第2至7天才發現症狀。

檢方認定，殷女術後發生的症狀與黃施行腹部抽脂手術有關，且黃明知這是高風險性手術，在術前應詳細對病患檢查、衛教及風險告知，竟疏於評估、忽略病史，倉促進行手術，且過程中未盡注意義務，今依法起訴。