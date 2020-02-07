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預防武漢肺炎疫情 南投醫院設紅外線偵測儀量測體溫
防範武漢肺炎疫情，衛福部南投醫院嚴陣以待，除了門禁管制，並且安排專人協助入院民眾量測體溫，也呼籲進出醫院應戴口罩，近日更增設了紅外線偵測儀，加強防疫，防範疫情擴散。
南投醫院在春節期間便安排專人在門口為來院民眾量體溫來防疫，嚴格實施防疫措施，就是為了防止疫情擴大。近日更是在門、急診門口設立紅外線偵測儀，民眾進入醫院時，透過機器量測體溫，溫度過高就會顯示紅色，並發出警示聲響，醫院人員就會用額溫槍，重複量測確認，發燒者也會有專人引導至急診進行篩檢、分流。
大多數民眾都能認同醫院的防疫措施，配合出入口管制、量測體溫等規定，並配合配戴口罩。南投醫院院長洪弘昌表示，除了因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，對於流感疫情也不能掉以輕心，呼籲應落實勤洗手、加強個人衛生習慣，避免到人群多的密閉空間，以降低感染機率。
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