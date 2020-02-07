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台南有人6點來排隊！光南發口罩現人龍 明天還可免費領

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南光南大批發今天上午發免費口罩，一早即出現人龍。記者鄭維真／攝影

全台光南大批發今天發贈50萬片免費非醫療用口罩，光南台南北門店上午6時就有市民到門口排隊，甚至全家一家4口都來領口罩，還不到10時半發號碼牌的時候即出現500公尺排隊人龍，有市民無奈說「沒有醫療效果也沒辦法，因為都買不到口罩」。

光南大批發總經理秘書許砡菁表示，今明兩天發送共50萬片免費口罩給大家，一人可拿5片，10時半開始發號碼牌，11時發口罩，對於打擾到其他店家和影響交通很抱歉。許砡菁說，我們觀點是好意，希望讓大家日常生活可以運用，這兩天全部的人力都在這裡支援，發完口罩再營業；另外，為了方便身障者能拿到口罩，會優先給他們號碼牌。

北門店今明兩天各發1萬片，各可發放2千人，有排隊市民今天特地向公司請假，帶著小孩及母親來排隊，她說，沒有醫療級口罩也沒辦法，因為沒有口罩孩子無法去上學，為了家人健康必須來排隊。

台南光南大批發今天上午發免費口罩，一早即出現人龍。記者鄭維真／攝影
台南光南大批發今天上午發免費口罩，一早即出現人龍。記者鄭維真／攝影
台南光南大批發今天上午發免費口罩，一早即出現人龍。記者鄭維真／攝影

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