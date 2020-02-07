手搖飲推鳳梨、芋頭薑茶暖身 感謝醫護憑證限時限量免費換
好冷喔，不少人喜歡在冬天來杯熱呼呼薑茶暖身，手搖飲品牌Sharetea在今天(2/7)推出2款以薑茶為基底的冬季限定熱飲，兩款新品分別是「新鮮鳳梨薑茶」、「鮮醇芋頭薑奶」，不同於一般的傳統紅糖薑茶滋味，而是加入了鳳梨、芋頭熬煮，分別有水果口感與綿密芋頭，寒冬來一杯正暖心。
新品「新鮮鳳梨薑茶」每日現煮，鳳梨的酸甜果香降低薑茶辣度，還吃到鳳梨纖維。而歇脚亭創始店限定的「鮮醇芋頭薑奶」適合芋頭控品嘗，喝得到芋頭顆粒，芋頭、鮮奶、薑汁融合，多層次又有滿足感，新品上市售價為一杯60元。
Sharetea表示，武漢肺炎疫情最辛苦的就是第一線醫護人員，Sharetea門市也針對本次新品，在3間直營門市分階段推出《感謝醫護人員活動》，凡醫護人員憑工作證/識別證，可到指定門市免費招待薑茶系列飲料，每證每次最多招待兩杯，各門市依不同活動時間，每日限量100杯，數量有限換完為止（活動資訊僅供參考，可洽Sharetea門市查詢）。
Sharetea《感謝醫護人員活動》門市活動時間如下：
●南陽店：2/08(六)-2/10(一)
歇脚亭創始店
地址：台北市中正區南陽街11號
●西門店：2/11(二)-2/13(四)
Sharetea西門武昌店
地址：台北市萬華區武昌街二段60號
●台北永康店：2/14(五)-2/16(日)
Sharetea永康店
地址：台北市大安區信義路二段196號
門市依活動時間每一日限量100杯，數量有限換完為止
活動資訊僅供參考，如有更動或誤植以門市現場實際公布為準
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