快訊

五星Buffet一桌就算包場！武漢肺炎恐讓台灣飯店業雪崩

高雄5男街頭押人進後車廂 路過女子見義勇為制止

手搖飲推鳳梨、芋頭薑茶暖身 感謝醫護憑證限時限量免費換

聯合報 / 記者 柯意如／即時報導
鮮醇芋頭薑奶(歇脚亭創始店限定)。圖／Sharetea 提供

好冷喔，不少人喜歡在冬天來杯熱呼呼薑茶暖身，手搖飲品牌Sharetea在今天(2/7)推出2款以薑茶為基底的冬季限定熱飲，兩款新品分別是「新鮮鳳梨薑茶」、「鮮醇芋頭薑奶」，不同於一般的傳統紅糖薑茶滋味，而是加入了鳳梨、芋頭熬煮，分別有水果口感與綿密芋頭，寒冬來一杯正暖心。

新鮮鳳梨薑茶。圖／Sharetea 提供

新品「新鮮鳳梨薑茶」每日現煮，鳳梨的酸甜果香降低薑茶辣度，還吃到鳳梨纖維。而歇脚亭創始店限定的「鮮醇芋頭薑奶」適合芋頭控品嘗，喝得到芋頭顆粒，芋頭、鮮奶、薑汁融合，多層次又有滿足感，新品上市售價為一杯60元。

Sharetea表示，武漢肺炎疫情最辛苦的就是第一線醫護人員，Sharetea門市也針對本次新品，在3間直營門市分階段推出《感謝醫護人員活動》，凡醫護人員憑工作證/識別證，可到指定門市免費招待薑茶系列飲料，每證每次最多招待兩杯，各門市依不同活動時間，每日限量100杯，數量有限換完為止（活動資訊僅供參考，可洽Sharetea門市查詢）。

Sharetea《感謝醫護人員活動》門市活動時間如下：

●南陽店：2/08(六)-2/10(一)

歇脚亭創始店

地址：台北市中正區南陽街11號

●西門店：2/11(二)-2/13(四)

Sharetea西門武昌店

地址：台北市萬華區武昌街二段60號

●台北永康店：2/14(五)-2/16(日)

Sharetea永康店

地址：台北市大安區信義路二段196號

門市依活動時間每一日限量100杯，數量有限換完為止

活動資訊僅供參考，如有更動或誤植以門市現場實際公布為準

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

湖北省副省長楊雲彥：醫護人員缺2250人

抽中武漢肺炎生死籤 港醫與妻「最遙遠的距離」

影／降低衝擊 農委會宣布鳳梨釋迦外銷運費補助加倍

屏東第1櫃銷中國鳳梨 已經出廈門海關

相關新聞

手搖飲推鳳梨、芋頭薑茶暖身 感謝醫護憑證限時限量免費換

好冷喔，不少人喜歡在冬天來杯熱呼呼薑茶暖身，手搖飲品牌Sharetea在今天(2/7)推出2款以薑茶為基底的冬季限定熱飲...

101鼎泰豐「免排隊」！武漢肺炎永康商圈「門可羅雀」　業績慘跌3成

武漢肺炎肆虐，觀光客銳減連帶影響店家生意！以往人滿為患的地標台北101如今人潮銳減，其中觀光客來台必嘗的鼎泰豐如今也門可羅雀，想要用餐完全不需要排隊，可以直接入場。而在台北市永康商圈遊客稀稀落落，鼎泰

獨／東區倒店又一間！「金鳳錦燒鵝」才7個月就熄燈

東區倒店餐廳又一間！由來自香港、曾任國宴主廚的李滿江師傅操的「金鳳錦燒鵝」，近期人去樓空，僅開業短短7個月就熄燈落幕。業...

幾歲生日送幾隻炸雞翅！餐廳慶週年，加碼推「學生飲料喝到飽、滿額送鳥籠雞」

2月生日的炸雞控出發了！千葉餐飲另一個創意義式美食餐廳「陽光皇后SUNNY QUEEN」為了歡慶高雄店滿週年，推出超狂四大好康活動，邀請壽星雞翅免費吃到撐，壽星幾歲生日送幾隻現炸脆雞翅，快約爸爸媽媽、

好市多人氣烤雞「火氣大」？暗黑料理當選　網笑翻：正統烏骨雞

美式賣場好市多的烤雞只需要新台幣299元，就能買到8入烤雞大腿，價格親民且份量大的CP值，深受會員們青睞。不過近日有人購入一袋8隻烤雞大腿後，分享偏燒焦的內容物，幽默形容雞腿「火氣大」，引起網友熱烈討

野人火鍋推新品！「國宴專用」雞肉+剝皮辣椒爽度十足

對於火鍋控來說，吃鍋不分季節，像最近這樣冷颼颼的天氣，吃鍋更是必須！說到吃鍋，由「瘋面仔」Kid開設位於台北市民大道上的...

香菜味UP升級！日本老牌醬油廠再推「300% 增量香菜醬油」香菜控出門必備

提到香菜，人們的反應很「兩極」，有些人極度反感，也有人情有獨鍾。日本公司「Yummy the PHAKCHI」在芫荽（或稱：香菜）看見商機，過去曾推出讓大眾又愛又恨的夢幻逸品「芫荽醬油」，這回迎來香氣

芋頭控尖叫!好市多超人氣「芋頭奶油酥」重出江湖 網哭：想當初1人就吃了12個

美式賣場好市多去年期間限定推出的「芋頭奶油酥」，當時受到會員熱烈搶購，更被網路溫度計列為2019十大爆紅夯品之一。而近日就有會員眼尖發現，這款芋頭控必敗食品已經悄悄回歸，引起網友暴動，直呼：「芋頭控受

「單身吃牛排」5折！飯店2日限定「單身優惠」還有多人6折、氣泡酒無限暢飲

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 單身不寂寞！台北中山希爾頓逸林酒店的「麗（Alley）」餐廳迎接西洋情人節，推出情人節套餐，每位2,380元加10%服務費，雙人浪漫晚餐八折，多人用餐最低

王心恬搶先開箱！日本「煮婦救星」一鍋煮四種料理　點出４必買理由

從年前燒到現在持續火紅的日本「煮 」婦救星，雖然未稅價就要24,800日圓（約台幣6,822元），但因為最多可以4道料理同時搞定，仍讓許多人想立即入手。名模王心恬就搶先開箱，更興奮表示，「今年年夜飯就

來自異世界的食物？「拉麵的蛋」和「麵條的果實」

拉麵一般被認為是原產自中國，然而，真正讓拉麵享譽世界的卻是日本。日本拉麵一向在全世界頗負盛名，也發展出了家系、泡系、二郎系等多種派別；而台裔移民帶入日本的泡麵，也在當地發揚光大，成為日本人的日常飲食之一。然而最近，推特上卻有日本網友發現，居然有拉麵從樹上長出來，引起了軒然大波。

好市多「雪寶」萌翻！單價五百有得找 網失心瘋：本看家電卻抱回一隻

好市多每出新品都會掀起網友搶購潮，「巨大倉鼠」曾掀起網友搶購潮，這次賣場又默默推出了超萌玩偶，主角竟是迪士尼動畫《冰雪奇緣》中最搶眼的存在「雪寶」！有會員就在網上分享，原本只是去看家電器，結果卻被雪寶

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。