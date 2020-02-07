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武漢疫情重創觀光 蔡英文：政府會補償損失

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導

武漢肺炎疫情延燒，重創觀光產業。針對業界所提出的補助需求，總統蔡英文今天表示，已指示相關單位，救急要快速、紓困要及時、振興要到位，政府會補償業者的損失。交通部長林佳龍則表示，他早上已經批准補助案，會盡快協助業者度過難關。

交通部觀光局今天在台北圓山大飯店舉行「2020觀光節慶祝大會」，表彰193為國內外觀光產業團體及從業人員。林佳龍向台下旅遊業者表示，今年農曆春節大家都很忙，但不是忙著出團，而是因為武漢肺炎疫情，而做了很多應變措施，協助政府控制疫情。他說，在持續努力之下，雖然去年有陸客禁令，不過，國際觀光客年度仍高達1186萬人次，再創新高，其中來自世界各國有高達951萬人次。

林佳龍說，本來打算在蔡總統競選連任當選之後，要將觀光立國、觀光主流化、觀光局升格觀光署等的觀光發展三支箭大步向前，可是今年一開始就遇到疫情，現在希望把負面影響降到最低。

他說，因應這次疫情，交通部已經提出振興紓困方案，他也已經批准這幾項紓困措施，要多協助業者。交通部指出，包括退還大陸人士來台的簽證費用、處理陸客強致離境及大陸強制暫停出團的旅行社墊付款、協調航空公司退還旅行社訂金等，都確認完成。

蔡英文致詞時表示，感謝觀光產業於這次武漢疫情的協助，包括安頓機位讓國人順利返國等。他說，這次疫情對於觀光產業的衝擊，他十分清楚，也感謝大家的體諒與配合，政府會積極協助。

蔡英文表示，針對疫情交通部所提出的因應措施很重要，但要謹記救急要快速，紓困要及時，振興要到位。蔡英文表示，政府會補償業者的損失，受到疫情影響的觀光淡季，政府也會提供進修充電津貼，業者如果有短期融資需求，也會提供即時的紓困措施。

蔡英文說，這次武漢肺炎疫情，台灣雖有確診案例，但是基本上已經將疫情控制住了，這也證明台灣是一個安全旅遊的好地方，需持續加強宣傳，爭取更多國際觀光客到台灣旅遊。

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