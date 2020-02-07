光南發口罩 三重分店周邊都塞爆

光南大批發連鎖店今天在全台灣各門市發放免費口罩，每人限領5片。三重分店一共有2萬片，原本準備發放2千個號碼牌，結果來了超過1倍以上的人數，民眾排隊從起點排了一圈，又回到起點。 明天還會發放第二批口罩，一樣是2千份。

「有人從昨天就來等了」排隊民眾説，他們今天一早趕到，發現前面已經有很多人，一問之下說是前一天就到，「因為口罩實在太難買了，不管有沒有防疫效果，總是比沒有好。」。

他們從三重重新路光南門市門口開始排隊繞了整棟大樓一圈，人還排不完， 只好繞了第二圈，許多人很著急的問「到底還有沒有口罩？我們能不能領到」？

也有許多排隊民眾不斷稱讚光南佛心來著，「無論是不是醫用口罩，防疫效果怎麼樣，都是一種難得的心意。」