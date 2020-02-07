快訊

五星Buffet一桌就算包場！武漢肺炎恐讓台灣飯店業雪崩

高雄5男街頭押人進後車廂 路過女子見義勇為制止

光南發口罩 三重分店周邊都塞爆

聯合報 / 記者施鴻基/即時報導
許多人找不到排隊的起點，繞了一圈還看不到盡頭。

光南大批發連鎖店今天在全台灣各門市發放免費口罩，每人限領5片。三重分店一共有2萬片，原本準備發放2千個號碼牌，結果來了超過1倍以上的人數，民眾排隊從起點排了一圈，又回到起點。 明天還會發放第二批口罩，一樣是2千份。

「有人從昨天就來等了」排隊民眾説，他們今天一早趕到，發現前面已經有很多人，一問之下說是前一天就到，「因為口罩實在太難買了，不管有沒有防疫效果，總是比沒有好。」。

他們從三重重新路光南門市門口開始排隊繞了整棟大樓一圈，人還排不完， 只好繞了第二圈，許多人很著急的問「到底還有沒有口罩？我們能不能領到」？

也有許多排隊民眾不斷稱讚光南佛心來著，「無論是不是醫用口罩，防疫效果怎麼樣，都是一種難得的心意。」

因為排隊民眾實在太多，甚至有人被擠到馬路上，三重警分局出面維持秩序， 也請民眾不要著急，因為口罩只是防疫的一種方式。

許多人找不到排隊的起點，繞了一圈還看不到盡頭。
光南工作人員正在發口罩給民眾。
許多人找不到排隊的起點，繞了一圈還看不到盡頭。

武漢肺炎 肺炎 口罩
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

沈智慧批「貴死人口罩買不到」 網友罵：活在平行時空

2小時前就現排隊人龍！ 光南免費口罩發放 警現身協助 網驚：誇張了

酒精、口罩荒 企業捐2千瓶酒精隨身瓶、萬片口罩給桃市

沒搶到口罩？！男星搭捷運遇民眾「拿傘擋病毒」

相關新聞

光南今天送口罩 沒防疫功能一樣大排長龍

全台連鎖賣場「光南大批發」宣布將在今明兩天上午11時起，在全台25家門市發放50萬片沒有防疫功能的防護口罩，雲林縣斗六門...

健保卡有遺失、毀損領嘸口罩 這些地方都能補辦

武漢肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心宣布口罩販售「實名制」2月6日上路，四大超商將不再販賣口罩，民眾必須持健保卡到健保特約藥局才可購買口罩，每人一次限購2片(7天內只能購買1次，2片10元)；外籍人士無健保卡有居留證者或入出境許可證，亦可購買。

北市整理公布健保藥局 賣口罩時間在這裡

口罩實名制昨上路首日，卻出現系統連線較慢等卡卡的情況，還有民眾抱怨不知藥局到底幾點開賣不方便；北市衛生局表示，昨已初步確...

台南有人6點來排隊！光南發口罩現人龍 明天還可免費領

全台光南大批發今天發贈50萬片免費非醫療用口罩，光南台南北門店上午6時就有市民到門口排隊，甚至全家一家4口都來領口罩，還...

光南免費口罩人潮大爆滿 緊急提早半小時發放

連鎖賣場光南大批發今明兩天11時發送免費口罩，雖然沒有防疫功能，依舊大排長龍，雲林斗六門市為免民眾久候、阻塞交通，緊急提...

N95口罩2個賣75元太貴?嘉義長庚出租醫療用品店遭投訴

武漢肺炎疫情蔓延，防疫口罩一罩難求，嘉義長庚出租的一家醫療用品店，日前店內銷售的N95醫療防護口罩1包2個賣75元，遭消...

光南發口罩 三重分店周邊都塞爆

光南大批發連鎖店今天在全台灣各門市發放免費口罩，每人限領5片。三重分店一共有2萬片，原本準備發放2千個號碼牌，結果來了超...

酒精、口罩荒 企業捐2千瓶酒精隨身瓶、萬片口罩給桃市

桃園市長鄭文燦今天早上在市府主持防疫專案會議，由於近來口罩、酒精缺貨，合順聯合醫學集團與祥寶尊榮長期照顧服務集團分別向市...

光南全台送口罩基隆天橋站滿人 民眾：健保卡買不夠用

光南大批發今天上午11點開始全國各地發送口罩，連續2天，共有50萬片，雖然是非醫療等級，基隆店上午大排長龍，民眾紛用雨傘...

口罩3月產能拚全球第二大 出口禁令恐再延長逾一個月

儘管口罩現階段已採「實名制」領取，但隨著疫情持續擴大，經濟部預計最晚於2月23日再度宣布口罩出口禁令，且此次的出口禁令恐...

口罩原物料業者 承諾穩量穩價

口罩昨起實施實名制，能否解決持續多日的「口罩之亂」還未定，由於口罩徵調到十五日、管制出口到廿三日，是否延長徵用和管制出口，經濟部長沈榮津表示，中央流行疫情指揮中心已開始討論，還沒有明確結果。

實名配罩將滾動式檢討 目標日產千萬片

實名制購買口罩昨天上路，衛福部長陳時中表示，將採每周滾動式檢討。行政院長蘇貞昌也說，實名制是為了讓大家都可以公平買到口罩，有關部會應再盤整人力與設備，預先設想可能會有的缺口，預做因應。

熱門新聞

低蛋白飲食 讓你晚幾年洗腎

健康你我他╱身材不走鐘 和老公一起運動

6歲女童胸長腫塊？原來性早熟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。