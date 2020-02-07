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肺炎疫情持續延燒 醫院看護人力受關注

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

新型冠狀病毒肺炎的疫情尚未緩和，不少看護仲介公司以陸籍配偶當主力，病患家屬憂心看護工不好找。高雄長庚醫院與義大醫院表示，現階段院內看護人力沒有短缺；不過因疫情嚴峻，極少數看護工近期婉拒接案以減少照護風險，寧可少賺錢也不願意在醫院照顧病人。

高雄長庚醫院表示，農曆過年期間病床減量開床，因應疫情來襲，院方擔心過完年一下湧入過多病患，所以年後調節病床量，逐步從二成恢復至目前的九成左右，在此情況下，近日盤整院內人力，看護工沒有短缺。

義大醫院表示，院內有多家簽約的看護仲介公司僱用陸籍看護工，不過多半已取得台灣身分證，春節沒有返回大陸探親就不會有拒入境或隔離問題，但因疫情緊繃，少數看護工暫時婉拒看護派案，所幸現階段人力調節沒問題。

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