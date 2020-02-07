酒精、口罩荒 企業捐2千瓶酒精隨身瓶、萬片口罩給桃市

桃園市長鄭文燦今天早上在市府主持防疫專案會議，由於近來口罩、酒精缺貨，合順聯合醫學集團與祥寶尊榮長期照顧服務集團分別向市府表達捐贈2千瓶75%酒精隨身瓶與1萬片外科口罩意願，市府今天在會前安排捐贈儀式，代表受贈的鄭文燦說，將調撥給第一線的檢疫人員、協勤人員以及長照機構使用，讓防疫工作更加滴水不漏，更感謝企業善心捐贈。

張凱翔現為合順聯合醫學集團執行長，也是桃園市西藥商同業公會理事長，有感最近酒精消毒液到處缺貨，他與集團成員共同決定，共體時艱捐贈75%酒精隨身瓶2瓶支給市府，今天早上出席市府的捐贈儀式，也特別帶著媽媽、妻子一同出席，親自送上酒精隨身瓶給市府。

鄭文燦說，張凱翔本身是桃園市西藥商同業公會理事長，也是多個學校的家長會長，其父親曾任市府顧問在去年過世，過去也是桃園市中藥商工會理事長，父子倆都為醫藥領域貢獻服務，此次捐贈的酒精消毒液小小一支可方便攜帶，笑說「不是口紅，記得不要往嘴巴噴」，每一支隨身瓶可噴手45次，將提供給檢疫人員、協勤人員與里幹事訪視居家檢疫隔離使用。