吳德榮：大陸冷氣團漸南下 今愈晚愈冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天鋒面通過後，大陸冷氣團逐漸南下，北台灣轉陰冷，中南部氣溫略降，周末持續受大陸冷氣團影響。

吳德榮說，今天鋒面從北部掠過，水氣較前波略少，北部、東半部有局部短暫雨。各區氣溫：北部12至18度、中部13至23度、南部14至25度、東部14至23度。明、後天天氣略轉乾。北部雲量仍多、白天涼冷，中南部晴朗、白天微涼舒適；各地早晚皆偏冷。

中央氣象局也說，白天北台灣持續偏涼冷，高溫約17、18度，其他地方可以來到20度以上，中南部日夜溫差大。

吳德榮表示，元宵夜西半部天氣穩定，不過北海岸、北部山區及東半部有零星短暫飄雨的機率，以東北部近山區的機率較高；晚間各區平地氣溫大約在12度至15度左右。下周一、二冷空氣減弱，氣溫逐日回升，下周三大幅回暖，不過水氣增多，漸趨不穩定。

他指出，下周四活躍鋒面接近，模擬的結構雖仍在調整，但已顯示天氣很不穩定，有劇烈對流發展的潛勢，應持續觀察。

中央氣象局說，今天受鋒面通過及大陸冷氣團南下影響，苗栗以北及東北部地區凌晨開始轉為有局部短暫雨，而中部地區及南部山區也可能有零星降雨，至於花東一帶，下半天降雨機率也會增加，只有南部平地可維持多雲到晴。

氣象局指出，清晨最低溫是新屋氣象站的13.4度，台中以北低溫約再13到15度，隨著大陸冷氣團南下，北台灣一整天均為濕冷的天氣，白天苗栗以北及宜蘭高溫僅僅只有17、18度，中部及東部高溫約23度，南部及東南部高溫約25至29度，各地都是愈晚愈冷，應注意保暖。