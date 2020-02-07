台2例武漢肺炎確診疑飛機上感染 搭機應戴口罩

中央社 / 台北6日電

台灣又新增3例武漢肺炎確診個案，指揮中心緊急疫調，釐清個案可能感染地點。結果發現，一對確診夫妻從經香港轉機到歐洲，飛機屬密閉空間且航程長，可能在機上感染。

中央流行疫情指揮中心6日下午公布2例境外移入個案，都有武漢旅遊史；但晚間9時30分又舉行緊急記者會，宣布3名確診個案。一日累積5名個案，已創下病例數單日新增新高。

新增的3名個案中，案1、案2分別為北部50多歲男性及50多歲女性，兩人為夫妻，1月22日與另2名家人一同自香港轉機到義大利旅遊，2月1日自香港轉機返台。2人分別於1月26日及28日出現咳嗽情形，數度就醫，4日被通報。

指揮中心指揮官陳時中晚間在記者會表示，這對夫婦出國是從台灣，經香港專機到歐洲遊玩，回程又經香港轉機才回台。有幾個可能的感染點，包含台灣、香港、飛機上、歐洲當地。從潛伏期推算，必須對個案在台灣的生活史詳加調查，到底有沒有可能是在台灣感染。

陳時中說，這對夫妻的生活非常單純，沒有中國親友，也沒有中國旅遊史，休閒都是騎腳踏車，經過研判，「在台灣的接觸可能性非常低」。過境香港時，因時間短，且機場空間大，也不太可能；但從香港到歐洲，在飛機上屬密閉空間，航程又長達10餘小時，機上陸客多，加上密閉空間的可能性，研判是在飛機上感染。將兩人認定為境外個案。

第三名病例為南部40多歲女性，1月21日至24日與另3位家人一同至澳門旅遊。個案2月1日發病，3日就醫時經檢查因不符通報條件，因此就醫後返家，因症狀持續，於5日再次就醫收治負壓隔離病房並採檢，經檢驗確診。

陳時中說，這一例個案到澳門遊玩，回來後出現不舒服症狀，就醫時因澳門不是疫區，所以不符合通報條件。從潛伏期判斷，應該是在澳門感染，也是境外移入病例。

陳時中表示，民眾搭乘飛機務必戴口罩，因飛機屬密閉空間，乘客又多，風險較高。此外，也會研議修改病例通報定義。

這三名個案都是經醫院通報確診，且發病之後仍在社區活動，又有數度就醫狀況，可能增加社區傳播風險。

陳時中對此回應，社區傳播風險一直都在，每一名確診個案都是防疫的重中之重，疫調會做的很確實，相關接觸者都會匡列且要求居家隔離。疫調掌握清楚、相關隔離確實落實，是社區防疫成功的關鍵。

陳時中也再度呼籲，因接觸確診個案而被要求居家隔離者，應配合相關規定，防疫需要全民配合，才能自救救人。

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