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死豬漂到小金門 檢出非洲豬瘟

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門報導
小金門海漂豬屍確認驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性，縣防疫所立刻針對豬屍發現地點半徑3公里內的豬場，進行採樣化驗。圖／縣府提供

武漢肺炎疫情持續延燒，非洲豬瘟又來湊熱鬧。非洲豬瘟中央災害應變中心近日在烈嶼將軍堡海灘發現一具海漂豬屍，檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性。金門縣府昨天宣布即日起暫停烈嶼鄉活體豬隻、生鮮豬肉及相關生鮮產品運往大金門，直到周邊養豬場排除感染非洲豬瘟再解除。

金門地理位置接近中國大陸，易受洋流及季風影響，偶有發現死亡豬隻伴隨垃圾漂到岸邊，防疫所在烈嶼全鄉8家養豬場採樣送驗並監測，20頭以上抽樣20頭、20頭以下全採，共獲得109個檢體，已送往台北家畜試驗衛生所檢驗。

建設處代處長文水成表示，縣防疫所本月3日下午接獲岸巡總隊通報，在小金門將軍堡附近發現一頭海漂豬，防疫所在當天下午派人銷毀、採樣並消毒，請烈嶼鄉公所獸醫師巡查轄內所有養豬場。

作業人員及發現豬屍地點都已消毒，檢體送畜衛所檢測，結果有非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度100%。

建設處表示，境外海漂豬屍發現地點半徑3公里內有6家養豬場，為確保安全，請烈嶼鄉公所獸醫師訪視全鄉8家養豬場，目前都未發現異常，會持續留意情況。

非洲豬瘟 獸醫師 養豬場
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