40歲婦不愛運動 春節遇大塞車竟痛到腰挺不直

台中市40歲王姓婦人平時不愛運動，春節期間出遊碰上大塞車，每趟車程超過2小時，下車時站立困難、腰痛到挺不直，被迫取消剩下的行程，敗興而歸，她到假期結束後赴醫檢查，確診為椎間盤突出，經復健及藥物治療後，下背痛才明顯改善，她也開始加強腹部和背部肌肉的訓練，不想再重蹈覆轍了。

亞洲大學附屬醫院復健部醫師簡郁佩表示，春節過後因下背痛就診的患者增加一成，多數診斷為椎間盤突出所致，主要症狀以從椅子上站起來時，會感到異常困難居多，此外彎腰時也會特別疼痛的人也不少，若經評估疼痛感尚未到無法忍受的程度，則會先採保守性治療。

簡郁佩說明，椎間盤位於兩節脊椎骨之間，是連結每一節脊椎的軟骨，能減緩脊椎的受力與衝擊，椎間盤突出多見於30到50歲的人，可分為退化與外力造成，前者因隨著年紀增長、姿勢不良，椎間盤的環狀韌帶漸漸老化、軟化，導致椎間盤向外膨出；後者通常是因跌倒或搬重物造成突發性疼痛，使椎間盤破裂掉出。

簡郁佩指出，保守治療會讓患者服藥等方式減輕疼痛，復健治療透過熱療和電療減緩疼痛及緊繃的肌肉，安排腰椎牽引治療，運動方面，一開始先以伸展運動，減緩肌肉的緊繃及壓迫，等症狀改善，接著做核心肌肉的強化運動，避免背痛復發，若持續六個月未見改善，則可能需考慮手術治療。