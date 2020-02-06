口罩販售庫存查詢 未顧及視障者需求

中央流行疫情指揮中心記者會自1月28日起，都有為聽障者準備手語翻譯員，不過口罩實名制相關的查詢網頁或app工具，卻未顧及視障者需求。身心障礙聯盟（障盟）指出，視障者無法自行使用健保快易通app的問題，障盟早於2018年6月7日就發函提醒維生福利部全民健保署，只是迄今尚未改善。健保署署長李伯璋今表示，會繼續努力改善。

障盟指出，2月6日起口罩改為實名制販售，須持健保卡至健保特約藥局才可購買，政府架設了網站供民眾可先於網站查詢。雖立意十分良好，但很遺憾的，口罩庫存查詢網站於檢核資料時，須輸入動態圖像驗證碼，而未提供語音、替代文字驗證碼等方式，導致視障者無法使用，成為資訊取得的門檻。

依據身心障礙者權利公約及身心障礙者權益保障法，障盟呼籲，政府應在提供各項防疫訊息時，同步考量提供手語訊息，甚至應製作防疫宣導的手語影片，才能讓聾人與聽障者更能清楚掌握如何對抗病毒，以及感染時應採取什麼對策等。

障盟建議，除了記者會提供手語翻譯外，政府更應在提供各項防疫訊息時，也同步考量提供手語訊息，如製作防疫宣導的手語影片，才能讓聾人與聽障者更能清楚掌握如何對抗病毒，以及感染時應採取什麼對策等。除了記者會提供手語翻譯外，政府更應在提供各項防疫訊息時，也同步考量提供手語訊息，如製作防疫宣導的手語影片，才能讓聾人與聽障者更能清楚掌握如何對抗病毒，以及感染時應採取什麼對策等。

署長李伯璋今表示，很遺憾還是有做得不夠好的地方，今後會與同仁繼續努力改善。截至今日晚間八點，全國已出售口罩145萬8千個，感謝6220家藥局或衛生所協助辦理。