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中風名醫和自己病人一起復健 她痛到要死也得保持微笑

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
林雅如醫師開刀後，住院六天。 圖／林雅如醫師提供

當經常對中風患者耳提面命，強調復健很重要的神經內科醫師遭遇車禍，成為自己患者的復健班「同學」，會是什麼場景？ 馬偕醫院神經內科主治醫師林雅如告訴自己，就算是痛到快暈過去了，「也得保持著微笑」，而過去叮嚀病人多保重的她，這次換患者提醒她多保重。以下是她分享自己車禍受傷復健的心路歷程： 

三年前四月某個的晚上，我終於把病歷打完，伸展一下筋骨，扭一扭肩頸，想起前一天晚上值班，被叩進來急診照料的兩位患者，不知道現在狀況如何？外頭飄著小雨，反正離家也差不多五分鐘，雨衣就讓它繼續擺在歐兜邁裡。

等著好幾個紅綠燈，內心突然有些怪怪的，四年前的這個月，爸爸悄然辭世，想到這個眼眶一陣泛紅，但自己已許久沒有為這件事難過了，擦擦眼淚，綠燈了，就轉進家門前的地下室車道。

原本我應該坐在機車座椅上，享受著減速坡道讓自己跳Popping的感覺，卻在轉進車道的瞬間，不知道為什麼，機車就飛了出去，似乎忘了上頭還有乘客。我因此就地墜落，右膝著地，先跪在減速坡道後，再摔到水泥車道下。

瞬間的意外，當下還覺得自己很好笑，想站起來，卻發現站不起來，痛覺一鼓作氣湧進大腦，「真的超級痛」，為了不擋到其他車輛進出，自己還像貞子一樣爬到車道旁，當下判斷自己傷勢「肯定骨折了」，結果離開醫院不到廿分鐘，又搭著救護車回去，急診醫護看到我還嚇了一跳。

檢查結果出爐，脛骨平台骨折、十字韌帶也斷了，還好只是粉碎性骨折，沒有開放性骨折。經過評估，當天晚上就送到淡水馬偕開刀，展開一周住院生活。這還真的是人生第一次，不過，手術、住院都不是我最擔心的事，反而是術後醫師叮嚀「這三個月盡可能不要讓右腳著地」，這對大喇喇的我來說，簡直是一場惡夢。

出院後，馬上恢復工作，以前都是我坐在診間看著坐著輪椅的病人，現在換成我坐著輪椅看患者，以前都是我告訴患者「多保重」，現在則是患者提醒我「多保重」。

當了病人，發現生活瞬間非常不方便，醫院到家裡大約一公里，即使走路也只需要十五分鐘，但我移動必須使用四腳拐或輪椅，交通時間整整拉長好幾倍，某次回家花了至少一小時，看著行走自如的行人，內心好幾次感嘆，「能正常走路，真好」。

我的患者大多都是中風的患者，以前常會跟長輩說「要好好運動、做復健」，等到自己，才發現光是好好做運動這件事都非常困難，開始理解患者的心態以及不方便。

當時的復健之路，充滿「痛」的回憶。復健需要等傷口恢復差不多才能進行，當時肢體早已僵硬，光是復健老師幫忙把腳慢慢拉筋這件事，就讓我全身冒汗，雖然我沒有尖叫，但內心頻喊「好痛，不要再拉了」，加上隔壁床剛好是自己患者，就算是痛到快暈過去了，也得保持著一些微笑，面對自己的病人兼復健班同學。

對於復健，自己的角色過去就是把病患轉介過去，從不知道細節，自己走過一遭，才知復健對肌肉攣縮、中風患者有多重要。

看到有些患者不是不努力復健，像是年紀太大的患者，復健過程中，體力就吃不消，以前在診間面對復健效果不佳的病人，總責怪患者不努力，或對復健科醫師小碎嘴，但實際發現遇到的狀況千奇百種。

努力復健好幾個月，現在右腳在天氣不佳時仍像氣象站，卻也因為復健讓自己恢復正常，受傷後激起對復健的興趣，包含如何增加肌力等，在巡房時若有時間，也會教患者幾招。我在復健過程中學會的技巧，之後還可能跨科與復健科合作開班授課。

生病過程經歷疼痛及折磨難免，但一定要相信醫師，過程中團隊給予的溫暖或親友給予的支持，都值得讓你我停下腳步，多關心彼此。

・林雅如醫師小檔案

年齡：51歲

出生地：苗栗縣

學歷：中國醫藥大學醫學士、陽明大學醫學院急重症醫學研究所

專長：腦血管疾病、周邊神經病變

興趣：閱讀、看電影

現職：

•　馬偕紀念醫院神經內科資深主治醫師

經歷：

* 馬偕神經加護病房主任

* 馬偕醫學院兼任講師

* 馬偕醫護管理專科學校兼任講師

資料來源／林雅如醫師 製表／陳雨鑫
林雅如恢復過程中，為了提升舒適度，家人還協助特製四腳拐。圖／林雅如醫師提供
馬偕紀念醫院神經內科資深主治醫師林雅如，經歷骨折復健後，更能體會患者的不變以及復健的困難。記者陳雨鑫／攝影
復健過程，林雅如光是學習四腳拐以及順利走完一小段路，都讓她汗流浹背。圖／林雅如醫師提供
馬偕紀念醫院神經內科資深主治醫師林雅如，經歷骨折復健後，更能體會患者的不變以及復健的困難。記者陳雨鑫／攝影
林雅如病後，不少患者傳訊息關心。圖／林雅如醫師提供
林雅如摔車後，脛骨平台骨折十字韌帶斷裂。圖／林雅如醫師提供

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