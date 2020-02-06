藥局配售口罩 高市協調周六520家、周日282家提供服務
口罩實名制今天上路，高雄市衛生局在武漢肺炎第一級第5次應變會議後宣布，因各健保藥局配售順利，多數藥局約半小時就配售完畢，在原鄉地區的衛生所，成人口罩銷售也達5、6成，兒童則有3、4成比例，將協調各藥事團體，能在周六、日也提供服務，預計周六會有520家健保藥局、周日會有282家藥局提供服務。
衛生局長林立人說，周末買口罩的民眾可能更多，高雄市有661家健保藥局，考量藥事單位人力需符合勞基法問題，與高雄市藥師公會及藥劑生公會協調，周六有78.7%藥局營業，周日則有42%藥局營業，這已比周日診所僅20%營業高出許多，將視未來幾天代售的運作情形，如有不足情況，會協調藥事團體，鼓勵健保藥局能在周日增加服務量。
此外，那瑪夏、茂林、桃源、田寮、永安等5家偏鄉衛生所，周日也正常提供服務，賣完為止，民眾可先打電話確定口罩剩餘數量再前往購買。
高雄市研考會也在市府官網首頁將健保特約藥局做出即時整理，只要輸入所在地址，就會出現周邊藥局地址、電話及剩餘成人、兒童口罩數量，每10分鐘更新一次，市民朋友可以點選查詢，再出門購買避免撲空。
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