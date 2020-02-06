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武漢返台民眾隔離生活曝光！房內無電視 三餐吃80元外送

國內搶不到口罩　即日起開放自用進口

攝影中心 / 記者鄭超文／桃園機場即時報導
食藥署今日宣布，即日起開放自用進口。圖／翻攝畫面

武漢肺炎疫情持續升溫，政府雖然從今天（6日）起採實名制，每人7天內限購2片，但還是有許多民眾買不到口罩衛福部今天宣布，即日起民眾可進口口罩，但只限自用不得販賣。

為了解決搶不到口罩的問題，衛福部食品藥物管理署宣布，自即期起至109年4月30日止，民眾及公司行號將可以自行進口防疫醫療器材使用，但僅限定於「自用」，但數量有限制，如果超過限制數量，進口人必須簽結自用切結書，絕對不得販售。預期應可以疏解目前國內口罩缺貨的窘境，這項進口業務適用於一般進口、快遞進口及一般入境旅客。

食藥署表示，這項新措施適用個人及公司行號進口，進口項目的數量限制，包括口罩每個進口人1000個、電子體溫計3個、耳溫槍專用套1000個及酒精棉片1000個，只要沒有超過上述數量，不需要任何簽審核准文件。如果進口人因實際需求超過限制數量，可以簽署「嚴嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）防疫醫療器材自用切結書」，進口的醫療用品只能供進口人使用，不得販售。

食藥署也提醒民眾，口罩仍然限制出口，旅客出境口罩攜帶數量仍然是最多250個。

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