9家台資銀行逾百人堅守封城區　南京、福州最多

金管會銀行局今統計，目前有9家台資銀行，在大陸封城或小區域封城的地區設有分支機構，總共台派人數共119人，其中有高達101人堅守當地，且包含南京、寧波、福州地區的分行與子行都已經開始營運，因此台派員工無法回台，但銀行局表示，這101人都安好，沒有確診案例出現。

據銀行局公布的數據，截至今天為止，台資銀行在大陸封城或小區域封城的地區，共有9家國銀在當地設有據點，其中台派人員共119人，目前留守人員共101人，其中留守南京的人最多，有高達45人留守當地，其次是福州有32人留守。

台資銀行目前在南京的據點，包含富邦華一南京分行、彰銀南京子行、彰銀南京子行南京分行、永豐銀南京子行，其中彰銀南京子行加南京分行台派人數共高達32人，其中有29人留守南京；永豐銀南京子行也有21人台派人員，目前有16人留守。

福州地區目前有四家國銀在當地設據點，包含台銀、合庫銀、華南與彰銀南京子行福州分行，其中以合庫銀台派人數13最多，目前全數留守當地，台銀、華南也有各9位台幹，各有8人在當地留守。

寧波地區則只有兆豐銀在當地設分行，但台派人數有高達11人，目前這11人也都全數留守當地。

武漢作為主要疫區，土銀、台企銀、富邦華一銀行都在當地設有據點，土銀武漢分行台派人員有6人全數留守，台企銀武漢分行8人僅一位搭乘台商包機回台，目前正在進行隔離，富邦華一銀行武漢分行3位台派人員則都在台灣。