張武修談防疫：公布更多資訊 有助減少草木皆兵

新型冠狀病毒肺炎引發國內恐慌，監委張武修表示，將針對我國對周邊國家地區的公衛情資掌握情況，進行調查。對於目前政府抗疫的表現，張武修肯定疾管署的辛勞，但認為對於第一線基層醫療院所，或是一般民眾，目前政府公布的新型肺炎相關資訊仍嫌不夠。他強調，資訊透明度愈高，社會就可以愈放心，減少不必要的草木皆兵。

張武修是哈佛大學公衛博士，曾任衛生署駐歐洲衛生組長。他表示，例如登革熱、弓蟲病等傳染病，都是由東南亞移入，如今政府推動新南向，與東南亞國家互動將更密切，疾管署對於周邊國家公衛狀況的掌握，也隨之更重要。自己去年下半就開始對此進行調查，最近武漢肺炎爆發，決定將調查範圍擴及中國大陸，因為兩岸之間往來更為密切，我方更需要瞭解其狀況。

對我方未能受邀參加WHO世界衛生組織的專家會議，張武修表示，會議會討論疫情發展、疾病徵候、新藥使用等資訊。其他受影響國家都可參加，台灣卻不能參加，的確很吃虧。

張武修表示，這波疫情爆發以來，疾管署非常辛苦，如果未來能開發出快篩檢驗技術，辨識病例會更迅速、便利。但目前台灣已有十多位確診患者，政府對他們的臨床症狀、治療方式等資訊，仍嫌公布太少，這會使第一線醫療人員面對可疑病患時，缺乏足夠知識來判斷。對於一般社會大眾，也有助減少一有感冒症狀，就草木皆兵的情況。

相較2003年的SARS，這次政府公布防疫資訊比較保守，例如事先不公布隔離檢疫場所地點等。對此張武修認為，這當然是考慮到地方人士反彈等因素，但被隔離的民眾究竟不是犯人，仍可與外界連絡，還是會將地點等資訊說出來；反之，公布隔離場所的生活設施等，也有助讓當事人親友或社會大眾安心。總之，透明度愈高就能愈放心，對於相關資訊的揭露，「可以稍微多一點」。