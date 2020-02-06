寒假延長！這7家飯店殺很大 買大送小、最低600有找

寒假延長，但疫情不斷，各飯店自救，除了端出更優惠房價，也力推各種防疫措施，趁著價格低檔、遊客稀少的此刻入住，不失是另類好選擇。

位處四鐵共構的台北六福萬怡酒店，即起至3月底推出「2020年六福萬怡交通票券折抵住房專案」，於飯店官網預訂此方案，並在入住時出示車票或購票證明，內容須有入住期間搭乘、起訖站為「南港」等證明，無論高鐵、台鐵、客運，皆可直接現場折抵房價。以「左營至南港」高鐵商務票計算，依票根可折抵金額達2,500元，折扣金額為最低1,000元起，即使票價面額低於千元，也可折抵1,000元，最低2,900+15.5%。

此外，敘日全日餐廳也推出專屬學生的優惠，即日起至3月31日出示學生證消費1,380元以上主餐，可享4人同行1人免費；結帳時出示身分證，本人當日消費的1,380元以上主餐可憑證號享79折優惠，身分證字號尾數為奇數者，可於每周一、三、五適用，而尾數偶數者則於每周二、四、六適用，周日則是開放全適用。

配合寒假延長政策，台北凱撒大飯店2月推出優惠折扣，精緻客房平日每晚2,999元起，服務業同業2,799元起。

瑞穗天合國際觀光酒店與礁溪寒沐酒店則首度聯合推出「3天2夜雙城遊」住房專案，即日起至5月30日，入住兩家酒店各一晚，平日雙人房16,950元起。天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，遊客可藉此遠離都市喧囂，到花蓮、宜蘭享受大自然，體驗瑞穗黃金湯、礁溪美人湯，預計此波可帶動客房業績成長1成。

宜蘭傳藝老爺行旅地處冬山河畔，占地3.5公頃，也強調可遠離疫情、降低感染風險，即日起至3月8日推出「寒假延長，買兩大送兩小」，一泊一食住房優惠4,300+10%。

台南趣淘漫旅將優惠加碼延長至2月17日，官網訂房輸入優惠代碼，所有專案都現省千元，最低下殺至3.7折。其中，以寒假最受歡迎、入住就送生啤酒的學生專案為例，折抵後每人599元即可入住，加100元再贈早餐及6項冒險活動。