若空品連2日預測紅害 7大行為最高罰500萬元

環保署今天公告「指定空氣品質惡化預警期間之空氣汙染行為」，空氣品質惡化預警期間（每年10月1日至翌年3月31日），若有連續2日以上懸浮微粒或細懸浮微粒濃度達一級預警（紅害）以上時，將針對7項可能導致大量逸散性粒狀汙染物及揮發性有機物排放的空氣汙染行為強化管制，減緩空氣品質不良情形。

7大項空汙行為包括在道路兩旁及公園使用吹葉機、瀝青混凝土拌合、道路刨鋪、建築（房屋）拆除、港區非密閉式裝卸水泥原料、營建工程露天噴漆（噴砂）、鍋爐清除及石化業有機液體儲槽清洗等。

環保署表示，根據歷年空氣品質監測數據顯示，細懸浮微粒（PM2.5）為我國近年空氣品質指標（AQI）不良之主因之一，而懸浮微粒來源除粒狀汙染物外，揮發性有機物亦為其前驅物，為能於空氣品質惡化預警前，即採取預防措施，因此公告7項有害空品行為。

環保署指出，將依據空氣品質監測網每日上午10時30分針對未來3日空氣品質預報資料，若經研判達管制條件時，將於空氣品質改善維護資訊網發布預警資訊，並請各直轄市、縣市環保局當日結束前在各官網發布預警，通知轄區內涉及7項空氣汙染行為受管制對象，於管制期間配合停止作業。

若經通知仍未依規定辦理者，將依空氣汙染防制法第67條處1200元以上10萬元以下罰鍰，如為工商廠場，將處10萬元以上500萬元以下罰鍰。空氣品質已降至前述管制以下，也將循前述預警通知方式發布解除預警通知。