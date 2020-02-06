武漢肺炎痊癒！男自稱喝「喝蜂蜜威士忌」高大成說話了

防疫偏方哪個能信？建議都別信！武漢肺炎疫情甚囂塵上，關於防疫的飲食等偏方流竄網路，但已由事實查核中心逐個擊破。諸如蜂蜜威士忌、紅茶、普洱茶、環保酵素稀釋噴霧、濃大蒜水、淡鹽水漱口、56度高溫、醫用酒精消毒、乙酸等，幾乎都是謠傳的假訊息，民眾不應輕易聽信。

蜂蜜威士忌瘋傳？

一名住武漢的英國男子表示，2個月前他出現劇烈咳嗽、呼吸困難，甚至還發燒，後來他接到醫院來電，說他得了武漢肺炎。當時他拒絕抗生素治療，而是喝蜂蜜檸檬加威士忌，再配合控制咳嗽吸入器，最後竟然痊癒！

法醫高大成說，威士忌喝到75%，人會酒精中毒死亡，這不可能。

茶黃素阻病毒複製？

紅茶跟普洱茶所含的茶黃素（TF3）能夠阻止冠狀病毒的複製？

專家指出，這項研究是初步發現茶黃素TF3能抑制SARS病毒蛋白酶的活性，但尚未證實TF3具有抗SARS病毒在活細胞複製的能力，亦未有動物試驗或人體臨床試驗，無法以此直接推論「茶黃素可抗冠狀病毒」。

開暖氣對殺菌無效

冠狀病毒在56攝氏度、30分鐘就死亡了...新病毒怕酒精，醫用酒精消毒是有效的...人在家裡時，可以把暖氣和空調都開著。事實上，一、冠狀病毒確實無法在高溫環境存活。二、酒精、乙醚、含氯消毒劑確實可以達到殺死病毒的效果，但這些是使用於環境消毒，對已經感染的病患沒有效果。一般家庭和個人消毒，只需要使用醫學用酒精（濃度75％）、稀釋漂白水和乾洗手。三、開暖氣空調無法消滅病毒。因此，傳言為「部分錯誤」訊息。

無效的滅菌偏方

網路謠傳病毒或細菌首先通過鼻腔潛伏於咽部，淡鹽水可殺滅它們，預防感染。但專家指出，鹽水漱口有助於清潔口腔和咽喉，但新型冠狀病毒侵犯的是呼吸道，漱口並沒有辦法清潔呼吸道。目前也沒有證據顯示鹽水有助於消除新型冠狀病毒。

另外，用稀釋1000倍環保酵素除氯殺菌後洗食物可以嗎，事實上，環保酵素能滅菌沒有任何根據。乙酸也對病毒有效嗎？其實噴灑白醋不能消毒殺菌。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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