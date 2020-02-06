勞工可拒絕到大陸出差、工作嗎？勞動部整理4大QA

因中國大陸「嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)」疫情嚴峻，確診病例數仍持續增加，陸委會昨將中國大陸旅遊警示調升為「紅色」(不宜前往)，勞動部強調雇主應以勞工健康安全為最優先考量，不宜指派員工前往中國大陸，如果雇主強制指派前往，卻未提供必要的口罩、消毒用品等安全衛生預防設備及措施，勞工可拒絕指派。

勞動部表示，雇主以勞工健康安全為最優先考量，不宜指派勞工前往中國大陸，如非必要，也應暫時避免指派勞工前往港澳地區，可改採視訊或電傳等其他方式，或與勞工協商調整工作地點及工作內容，並照付工資，如果強制指派勞工前往中國大陸疫區工作，卻未提供必要的安全衛生預防設備及措施，勞工得拒絕接受指派，勞工也可以此為由終止勞動契約，跟雇主要資遣費。

勞動部強調，現階段雇主如確有必要指派勞工至中國大陸地區工作，應徵得勞工同意並評估勞工個人健康狀況，避免指派有慢性肺病(含氣喘)、心血管等疾病的勞工；雇主若指派勞工至中國大陸地區工作時，應強化勞工清潔、呼吸道衛生、自我健康狀況監測等感染預防措施的教育訓練，並提供口罩、個人消毒用品等防護設備，及採取體溫量測、加強工作區域清潔、消毒及保持通風。

勞動部職安署長鄒子廉解釋，原則上呼籲雇主目前不要指派員工到中國疫區，但若必要的情況下，雇主應視當地疫情狀況、職場風險強度評估，準備好足以應付的防護設備給勞工。

關於雇主指派員工赴中國出差、工作，勞動部整理了4項Q&A如下 ：

Q1.政府宣布中國大陸地區列入二級以上流行地區，此時是否還可以繼續指派勞工至中國疫區提供勞務？

A：雇主因應嚴重特殊傳染性肺炎之疫情，應以勞工健康安全為最優先考量，如非必要，應避免指派勞工前往中國大陸疫區，可改採視訊或電傳等其他方式來維持營運經營，或與勞工協商調整工作地點及工作內容。

Q2. 如果雇主因應疫情，調整勞工回台工作，工資部分是否需支付？

A：雇主為避免指派勞工前往中國大陸疫區，與勞工協商改採視訊或電傳等其他勞務提供方式，應照付工資。

Q3.雇主強行指派勞工赴中國大陸疫區提供勞務，勞工得否終止契約？

A：雇主如強行勞工至中國大陸疫區工作或出差，致勞工有權益受損之虞，勞工得以此為由終止勞動契約，雇主應給付資遣費。

Q4.勞工因公指派到中國大陸地區工作，安全衛生防護應如何確保？

A：1.雇主如確有必要指派勞工至中國大陸工作，應評估勞工個人健康狀況，避免指派有慢性肺病(含氣喘)、心血管等疾病之勞工。

2.雇主應強化勞工清潔、呼吸道衛生、自我健康狀況監測等感染預防措施之教育訓練，並提供口罩、個人消毒用品等防護設備，及採取體溫量測、加強工作區域清潔、消毒及保持通風。未能提供者，勞工得拒絕接受指派前往中國大陸地區。