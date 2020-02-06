口罩之亂！北市藥局大門遭狂敲 民眾不耐久候驚動警察

武漢肺炎疫情引發口罩搶購之亂，實名制販售首日，台北市內湖區某藥局遭人狂敲鐵門，驚動警察到場；警方初步了解，藥局因電腦系統故障，暫時拉下鐵門，此人可能不耐久候，在員警抵達前已離開。

這間藥局位於康寧路，今天下午2點多報案，指遭人敲打鐵捲門，台北市內湖警分局大湖派出所員警趕抵，該人已離開，查訪現場無人目擊，檢視鐵門未遭毀損。

警方說，因應健保特約藥局實名制販售口罩，在藥局周邊加強巡邏，若出現大排長龍，將在場守望維持秩序，呼籲民眾購買口罩保持冷靜。