口罩之亂！北市藥局大門遭狂敲 民眾不耐久候驚動警察
武漢肺炎疫情引發口罩搶購之亂，實名制販售首日，台北市內湖區某藥局遭人狂敲鐵門，驚動警察到場；警方初步了解，藥局因電腦系統故障，暫時拉下鐵門，此人可能不耐久候，在員警抵達前已離開。
這間藥局位於康寧路，今天下午2點多報案，指遭人敲打鐵捲門，台北市內湖警分局大湖派出所員警趕抵，該人已離開，查訪現場無人目擊，檢視鐵門未遭毀損。
警方說，因應健保特約藥局實名制販售口罩，在藥局周邊加強巡邏，若出現大排長龍，將在場守望維持秩序，呼籲民眾購買口罩保持冷靜。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言