婦人攔轎陳情市長有用 嘉市調整口罩開賣時間

口罩實名制今天上路，嘉義市長黃敏惠今天上午視察藥局口罩販售，遇到民眾陳情上班族很難在藥局9點開賣時買到口罩，黃敏惠允諾協助，市府衛生局今天下午與嘉義市藥師公會協調，調整部分藥局開賣口罩的時間，希望大家都能買到口罩。

黃敏惠今天前往文化路上的啄木鳥藥局，看到民眾依序排隊購買口罩，稍微安心，但民眾也向黃敏惠反映兩個狀況，就是家裡有生病的人，7天2片口罩並不夠用；同時口罩實名制的健保系統是每日9點上線，剛好是民眾上班時間，很不方便。

市府衛生局與嘉義市藥師公會今天加緊協商，公會在官方網站上公布部分藥局調整後的開賣時間，例如有些藥局改為下午3點到5點，或是下午5點到晚上9點，也有藥局分為3個限定時段，希望民眾都有機會買得到，不必再大排長龍排隊。

市府衛生局指出，今天口罩開賣第一天，嘉市89間的健保藥局幾乎都賣完大人口罩，但是部分藥局如益生堂、昱安、晨安、振安、國豐、聖心、信康和穎川等藥局尚有兒童口罩，民眾可再前往購買。

衛生局指出，明天身分證尾號奇數者可購買口罩，民眾可按照嘉市藥師公會發布的開賣時間前往購買，公告網址為：http://www.drug.org.tw/tw/modules/tadnews/index.php?nsn=2087