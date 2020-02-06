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武漢肺炎疫情會怎麼發展？傳染病學家預測3種可能

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疫情升溫仍須出國怎麼辦？保險專家這樣說

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
新安東京海上產險所有旅平險及旅遊不便險等相關商品，包含中國大陸的旅綜險，均持續提供投保服務，讓不得不出國的國人安心出行。圖／新安東京海上產險提供

全球經濟快速發展及地球村效應，跨國旅遊及商務往來等活動絡繹不絕，但武漢肺炎疫情持續升溫，各國陸續祭出防疫措施，連帶打亂及影響到眾多國人近期出國差旅行程。如果近期仍要出國，甚至必須需去已已發佈旅遊警示燈號為「紅色」的中國大陸怎麼辦？還可以投保旅平險及旅遊不便險來轉嫁風險嗎？

新安東京海上產險發言人、副總呂文泉表示，法規並無規定差旅地區發佈紅色警戒，投保就會受限，保不保、保障內容為何，依據各保險公司的承保規定。

「我們不能落井下石，」呂文泉說，相信此時國人一定是萬不得已才必須至疫區，建議在出行期間除做好自我防護措施外，更應該及早做好相應的風險管理，相關旅行綜合保險務必「投好投滿」。新安東京海上產險所有旅平險及旅遊不便險等相關商品，包含中國大陸的旅綜險，均持續提供投保服務，讓不得不出國的國人安心出行。

呂文泉表示，強烈建議若近期有出國規畫的民眾能在行前選擇投保旅平險及不便險，若投保當時，預計前往的國家尚未被列為疫區(目前僅中國大陸為疫區)，屆時如有因疫情導致班機取消或延誤達4小時以上，即可向保險公司依照保單條款申請理賠。

另外，旅平險若有加保海外突發疾病住院醫療、緊急救援，也不會因武漢肺炎除外不保，只要符合海外突發疾病門診及住院醫療保險，出發前180天，無該疾病就診紀錄及緊急救援的保障項目，可依照保單條款的約定申請理賠。

秉持關懷保戶立場，富邦產險今天宣布放寬旅遊不便險及醫療險理賠認定，從優放寬旅遊不便險行程延誤不保事項，不主張不便險中「五、因任何政府機關之法律規定或行政命令所致者。」的除外條款。

意即不論旅遊當地(含轉機地)政府或台灣是否正式公告停航，保戶卻仍須繼續行程時，行程延誤時數符合保單約定者將可獲得理賠。若保戶於此時決定取消旅程，已投保的旅平險可申請全額退費。

在健康醫療方面，如已投保定額住院醫療保險之富邦產險保戶，因確診罹患武漢肺炎而住院接受診療，療程中若入住「負壓隔離病房」，將比照加護病房之標準升等給付；另有購買外科手術保障的保戶，因治療必要施行插管處置，則比照氣切手術給付手術醫療保險金，提高保戶的保障規格。

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