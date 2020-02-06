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武漢肺炎疫情會怎麼發展？傳染病學家預測3種可能

新婚移民不能買口罩？高市長韓國瑜：一定加強照顧

聯合報 / 記者蔡容喬／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜（左三）今提到，有新住民因為居留未滿半年，也些還是懷孕婦女，卻沒健保卡買口罩，如調查屬實，市府一定加強照顧。記者蔡容喬／攝影

口罩實名制今天正式上路，高雄市韓國瑜下午參加第1級第5次應變會議後表示，市府顧問林麗蟬反映有新住民無法憑健保卡買口罩的問題，高雄市有5萬多位婚姻移民，其中有一半來自東南亞，因為要拿到居留證半年後才有健保卡，空窗期恐難買到口罩，市府還要調查需求後，研擬可以協助的方式。

韓國瑜表示，防疫工作目前為止還不錯，但市府不敢大意、不敢放鬆，「如果確實有這種新住民買不到口罩的情況，市府一定加強照顧，以免有需要特別是懷孕婦女買不到口罩，這是我們一定要做的」。

林麗蟬說，許多剛嫁或娶到台灣的新住民還沒有健保卡，其中還有一些是懷孕婦女，是遭感染的高風險群，沒健保卡不能買口罩，老公要上班也不一定能幫忙買，就算已有健保卡了，因語言不通，官方APP沒有多語版本，也不知如何查詢哪些藥局還有口罩。

高雄市民政局長曹桓榮表示，經向移民署聯繫，無法提供結婚6個月內的新住民名單，初步決定將透過戶政事務所調查結婚登記未滿6個月的新住民，調查是否有就醫需求，再調配防疫口罩協助這些新住民。

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