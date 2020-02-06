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旅行業喊苦 林佳龍下令二月底前助業者取回墊付款
武漢肺炎疫情持續延燒，對觀光、旅行產業的衝擊擴大，觀光旅行業者連日喊苦，交通部自小年夜起即與觀光界意見領袖連日研商對策，交通部今天證實，林佳龍今日已下令交通部及觀光局，趕在本周內完成程序，協助業者取回暫停陸客來台與暫停出團赴中旅遊的墊付款，並要求在二月底前完成。
交通部官員透露，林佳龍日前指示，觀光旅行業者的紓困與振興方案，務以「紓困要減少已支出的損失、振興要提升將投資的效益」為原則，其中紓困方案更是在跟時間賽跑，業者每天都在失血，行政部門要發揮「救急」、「救命」的效率。
針對中華民國旅行商業同業公會全國聯合會蕭博仁理事長訴求，請交通部協助優先拿回三大墊付款（大陸人士來台的簽證費退費問題、陸客強制離境及大陸強制暫停出團的旅行社墊付款、航空公司3至5月退訂金），交通部證實，林佳龍已下令，要求交通部及觀光局，本周內完成行政程序，並趕在二月底前協助業者完成取款。
交通部官員透露，針對上個月底回協調陸客提早離境、至二月底前均暫停出中國大陸團、暫停接陸客來台團等三項業者的損失，林佳龍也已下令優先辦理彌補措施，全力趕在本周內完成內部行政流程。
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