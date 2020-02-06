3月底前觀光損失1200億 業者盼2月中前有答案

武漢肺炎疫情持續蔓延，重創國內觀光產業，交通部1月30日與業者開會，提出五項紓困，振興方案，但多種策略都需跨部會協調，迄今未拍板最終方案，觀光業者下午召開記者會指出，1月24日至3月底疫情已造成產業1200億損失，觀光紓困案目前仍在交通部，行政院跑流程，稍早已向觀光局表達盼2月15日前能有答案。

旅行業品質保障協會及中華民國旅行商業同業公會全國聯合會下午公告記者會。旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，武漢肺炎事件重創旅行業，各國都受到波及，三，四，五月份很多出國旅遊團體不願搭飛機，包含越南，泰國，緬甸等東南亞團都在取消。

蕭博仁說，旅行業災損初估約1200億。他計算，去年有620萬人到大陸，1月24日到3月底票務有100萬人次，以平均1萬來算損失100億，出境100萬人次，平均3百萬來算，也損失300億，國內旅遊300 人次，平均損失約150億，入境旅遊每年有1200萬人次，平均少160萬人次，以平均團費4萬來看，也損失640億，加總在3月底之前，疫情已造成產業界1200億營業損失。

觀光局今天下午參加討論紓困案，蕭博仁表示，今天下午有指出1月30日會議答應的五項紓困方案，觀光局指相關方案都已報交通部，但還要再再報行政院，再回交通部，畢竟是公務員，送件程序較冗長，但觀光局承諾很快就會有方向。但他也說，許多旅行社已在留職停薪，領半薪或資遣，尤其大陸入境部分，台灣一個團都沒有了，更可能持續到五，六月，盼勞動部能給業者方向，接下來要怎麼辦？也希望交通部，財政部能減免108年度成本。

他也說，觀光局有答應1月25日至1月27日很多陸團本來要進台灣，但後來配合政策沒進來，發展中國家卻已經訂了飯店，車，該付的錢，觀光局答應這會做補貼。另外，台灣禁止大陸人到台灣，但移民署收了規費一人600元都是由台灣旅行社先代墊的，既然不來，能否先退款？這是大陸入境發展中國家最受傷的一點，「政府收了我們的錢，不讓他們來，為什麼不能退費？」希望移民署趕快擬定方案，因為都是台灣旅行社先代墊的，旅行社已經活不下去。

至於無薪假部分，1月30日交通部長林佳龍有提出培訓課程，會由交通部，勞動部來提出支應預算。蕭博仁表示，紓困專案包含職業再訓等，已經送計劃案出去，希望2月15日前觀光局能提供紓困方向。

據了解，觀光紓困案交通部正在趕件，但目前已知陸客團配合政策提早離境，禁接待陸客團，禁赴中旅遊團等三塊損失彌補將優先處理，紓困案最快明天出爐。