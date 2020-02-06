百貨業看武漢肺炎 雖人潮短縮二成但肯定防疫的進步

武漢肺炎疫情衝擊百貨零售業，擁有七家百貨零售會員的百貨零售企業協會（百協）指出，百貨業保守估計人潮少2成，各大餐飲春酒大單也紛紛取消，但各大百貨仍肯定政府與前線防疫人員努力，認為經過SARS後，這回防疫工作較過往進步，疫情也控制不錯。百貨業者指出，目前就是全面加強防疫，而衝擊是否持續擴大，要看病例是否增加，本周將是關鍵。

擁有七家百貨零售會員（遠東百貨、SOGO、台北101購物中心、漢神百貨、統領百貨、統一時代百貨、巨城購物中心）的百貨協會今天召開理監事會議，七大百貨高層共同出席並分享防疫措施與心得。

百貨協會秘書長詹武哲表示，百貨在今年1月其實都是成長的，開工後才明顯受影響。目前各百貨除了加強清潔、消毒、檢測工作，第一線工作人員全面配戴口罩外，百貨業口罩不足問題也已向商業司反應。

台北101購物中心過去觀光客占比相對來得高，台北101購物中心營運長朱麗文表示，目前觀光客人潮少2成。台北101自2月起每周定期全館閉店後進行封館消毒，每天館內清潔消毒工作頻率也增加至每2小時一次。

以往此時正值精品新品發表期，各大國際精品因疫情紛紛取消或遞延新品上市活動。針對疫情重災區中國大陸，也出現國際精品紛紛把貨調往台灣的現象，此時台灣市場的精品新品、貨量，對比中、港、澳來說相對最齊全，業者也將逆向思考，瞄準台灣高端客層。