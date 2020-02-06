響應口罩禮讓運動 蘭庭國際狂送牛樟精油膏抗疫

受到武漢肺炎疫情影響，全台口罩、酒精大缺貨，民眾瘋搶各種取代酒精的消毒抗菌用品，蘭庭國際公司日前在直播現場，就贈送網友4百個市面上不好買到的黑色防塵口罩，為了響應將口罩留給第一線的醫護、警消人員，該公司決定加碼改送5千份牛樟精油膏，提供給辛苦的抗疫人員，讓第一線醫護英雄藉由精油舒壓放鬆身心，提高抵抗力，希望針對武漢肺炎防疫盡一份心力。另外為了提供給網友防疫，並避免大家排隊可能造成群聚感染，網友只要在蘭庭國際的臉書粉絲團live直播線上登記，或是透過google表單填寫登記，就可以獲得高濃度的牛樟精油膏，一人限領取一份，3千份送完為止。